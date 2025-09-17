鉅亨網新聞中心 2025-09-17 11:50

印尼政府特別工作小組 12 日突然採取行動，以涉嫌違反林業許可為由，正式接管了中國青山控股集團旗下韋達灣鎳業公司（PT Weda Bay Nickel）約 148 公頃的礦區，倫敦金屬交易所（LME）鎳價應聲上漲 1.3%，後續持續攀升至 15,480 美元 / 噸以上。

印尼突然查封青山鎳礦廠 全球電池供應鏈拉緊報。(圖:shutterstock)

此舉不僅在印尼當地引發關注，更在全球鎳市場和以電動車為首的新能源產業鏈中掀起波瀾。

‌



自 2024 年 10 月就任以來，普拉博沃政府已累計接管超過 67.4 萬公頃土地，涵蓋鎳礦、棕櫚油等多個重要產業。分析人士指出，儘管印尼政府聲稱此舉旨在「保護國家森林資源」，但其背後更深層的動機，是希望透過加強對重要資源的管控，來增加國家財政收入，並在與國際投資者的合作中爭取更多主導權。

韋達灣鎳礦區是全球最重要的鎳礦項目之一，由青山控股、法國 Eramet SA 和印尼國企 PT Aneka Tambang 共同運營。該礦區主要生產用於電動車電池的高純度鎳產品，其供應對全球電動車製造商如特斯拉和比亞迪至關重要。

金屬市場反應劇烈

消息發布後，全球金屬市場立即做出強烈反應。LME 三月期鎳合約價格 12 日上漲 1.32%，並在隨後幾天持續攀升至每噸 15,480 美元以上。市場普遍擔憂，作為全球最大鎳生產國（供應量佔全球 50% 以上）的印尼，任何政策變動都可能對全球供應鏈產生重大影響。

產業分析師警告，鎳價的持續上漲可能導致電池成本上升 10% 至 20%，這對目前正處於激烈價格戰的全球電動車產業來說，無疑是雪上加霜。

此外，青山控股也是全球最大的不銹鋼製造商，鎳價上漲也將直接推高不銹鋼生產成本，影響下游的建築和家電等產業。

受影響企業急找應變方案

面對突如其來的危機，相關企業正積極尋求解決方案。青山控股表示，正與印尼政府保持密切溝通，希望能盡快解決許可問題。其法國合作夥伴 Eramet SA 也發布聲明，指出此次查封僅限於輔助區域，不影響主要生產設施的正常運作。