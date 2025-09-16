鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 15:40

全球鋁市場正面臨 20 多年來最嚴峻的供應考驗，花旗周一 (15 日) 出具研究報告指出，目前每噸 2500 美元鋁價難以維持市場平衡，若印尼等主要產區產能擴張不如預期，鋁價恐被迫攀升至 4000 美元的歷史高點。

全球鋁市面臨20年最嚴峻考驗！花旗：印尼擴大產能若失敗 鋁價恐飆破每噸4000美元​（圖：Shutterstock）

在這份由 Wenyu Yao、Maximilian Layton 和 Shreyas Madabushi 三位分析師共同撰寫的研究報告中，花旗稱結構性供應短缺已迫在眉睫，未來五年市場恐將出現不可持續的巨大赤字。

報告揭示，全球鋁市場正經歷根本轉變。過去 20 年由中國低成本產能驅動的供應過剩格局已經終結，中國不僅消化全部閒置產能，更進入「無新增原生鋁產量成長」的新階段。

與此同時，需求端呈爆發式成長。電動車、太陽能、風電和電網升級等能源轉型項目持續拉動鋁材需求，而機器人、AI 等新興產業的崛起更成為關鍵增量引擎。

數據顯示，每台人形機器人需消耗 20-25 公斤鋁，今年首季中國資料中心資本支出較去年同期激增 100%，7 月工業機器人年化產量年增近 60% 至 90 萬台。

供應端困境尤為突出。花旗指出，即便印尼全力推動規劃中的鋁產能項目，到 2029 年最多只能新增 230 萬噸產能，還必須依賴配套燃煤電廠的投資。

但此類專案面臨嚴峻的 ESG 風險、監管障礙和融資難題，樂觀估計投資回收期長達 8 年到 11 年。

更棘手的是廢鋁回收的限制。在缺乏價格誘因的情況下，回收率預計僅能從目前的 45% 溫和提升至 50%，遠不足以彌補市場缺口。

供需失衡直接後果是鋁價面臨持續上行壓力。花旗分析師指出，要刺激到 2030 年所需的逾千萬噸新增供應量，鋁價必須長期穩定在每噸 3000 美元以上。若印尼產能擴張不如預期或廢鋁供應未能超預期成長，鋁價恐進一步飆漲至 4000 美元，以達到抑制需求的效果。這一價格水準與 2000 年代初市場平衡時的歷史高點相當。

報告還特別示警，當前低庫存、供應缺乏彈性與強勁新興需求並存的格局，使得鋁市場比銅市場面臨更大的赤字、庫存告罄和現貨溢價風險。