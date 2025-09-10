鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-10 11:52

‌



台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 近期宣布，停售經銷通路 4G 吃到飽方案，外界解讀，可能是電信業者為提高 5G 滲透率的策略。對此，台灣大總經理林之晨強調，5G 與 4G 之間並無任何「歧視」，台灣大也不急著提升 5G 滲透率。

經銷通路停售4G吃到飽，台灣大：4G與5G無任何歧視 不急拚5G滲透率。(圖：shutterstock)

林之晨表示，4G 與 5G 並不是哪一個世代就是比較好的世代，而是基於消費者的使用，台灣大非常珍惜每位選擇 5G 的用戶，致力提供對台灣大最大的價值，對股東收益最大的方案。

‌



林之晨進一步提到，台灣大不急著提升 5G 滲透率，而是按部就班進行，重視每位用戶的選擇，並協助用戶選擇最適合的 5G 方案。

台灣大先前也強調，此次僅停售經銷通路的 4G 吃到飽方案，在直營門市、加盟、網路等官方通路仍可申辦 4G 方案，提供客戶多元的選擇。

台灣大目前的智慧型手機 5G 滲透率為 42.5%，且隨著 4G 用戶續約升轉 5G，月租費平均上升 45%，推升智慧型手機月租用戶第二季 ARPU 年增 2%，5G 用戶貢獻擴大，占整體行動服務營收達 66%，也帶動第二季行動服務營收成長。