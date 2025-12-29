鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-29 19:34

台灣大 (3045-TW) 今 (29) 日舉辦《OP 同行. 啟動未來》分享會，台灣大透過自研 AI 工具，助力中小企業掌握 40% 的非營業時間商機。總經理林之晨指出，2026 年在台灣大的 AI 模型應用於中小企業或大型企業帶動下，預期相關營收與獲利將有三位數成長。

台灣大自研AI工具助力中小企業掌握40%隱形商機，明年自研AI工具營收三位數成長。(圖：台灣大提供)

台灣大觀察，當店家已打烊、人力下班，市場需求從未停止，透過 AI 工具，可有效掌握 40% 的非營業時間的商機，過去這些被迫放棄的「隱形訂單」，如今利用 AI 轉化為實質營收，成為影響店家獲利結構的關鍵因素。

‌



為協助中小企業搶攻這 40% 的隱形商機，台灣大展示由自研 LLM 驅動的「超級總機 (AI 語音)」、「超級店員 (AI 點菜)」及「金牌教練 (AI Mentor)」3 款 AI 工具。

台灣大說明，超級總機 (AI 語音) 針對下班後、半夜撥入的預約需求，AI 運用 ASR 語音辨識技術，以流利口語自動接單並即時轉錄文字，隔天上班，訂單已在手機裡，確保商機 24 小時不漏接，藉此守住 40% 打烊後的隱形商機。

超級店員 (AI 點菜) 能精準辨識「中英台客」混用的口語，經實測可縮短 47% 訂單處理時間，並透過主動推薦帶動 20% 營收成長，也可解決缺工問題。金牌教練 (AI Mentor) 則可將資深員工的隱性經驗「數位化」，透過 AI 模擬實戰演練與客訴應對，解決人才斷層問題，讓培訓不再是沈沒成本，而是可累積的企業資產。

此外，台灣大攜手「MENU 店 +」與「Jamstation」，強化線上導客與聲音行銷，並整合先買後付「大哥付你分期」服務，鞋助業主降低消費門檻、提升成交率。在自研 AI 工具與強大生態圈支撐下，台灣大中小企業服務動能強勁，「OP 開店包」搭配智慧餐飲解決方案年營收年增 89%，目標明年可再成長 1 倍。

林之晨表示，ASR 模型就是台灣大的 AI 聽寫大哥，可理解台灣混合語言情境，而「超級總機 (AI 語音)」、「超級店員 (AI 點菜)」及「金牌教練 (AI Mentor)」即是模型重要的落地場景。而今年反詐戰警、安心 Call、AI 聽寫大哥今年都有不錯成長，看好明年在 AI 模型應用於中小企業或大型企業帶動下，相關營收與獲利將有三位數的成長。