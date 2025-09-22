卜蜂鄭武樾：外在環境逆風但經營方向正確 全年獲利審慎樂觀

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-22 16:22

卜蜂 (1215-TW) 2025 年起強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，卜蜂董事長鄭武樾今 (22) 日在證券交易所召開的法說會指出，2025 年的整體外在大環境並不是太好，但卜蜂整體的營運大方向是正確的，也因此對全年的獲利審慎樂觀。

卜蜂董事長鄭武樾。(鉅亨網記者張欽發攝)

卜蜂 2025 年第二季營收 70.61 億元，毛利率 21.16%，季減 0.26 個百分點，年增 5.43 個百分點，稅後純益 7 .6 億元，再續創新高，季增 8.51%，年增 1.01 倍，單季每股純益達 2.57 元。累計 1-6 月營收 137.58 億元，毛利率 21.29%，年增 5.46 個百分點，上半年稅後純益 14.6 億元，改寫歷史同期新高，年增 95.83%，每股純益 4.95 元。

卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，除增加產出之外，董事長鄭鄭武樾今天也指出，黃豆、玉米等飼料原物料價格、海運費率已趨於穩定，預期下半年卜蜂的飼料事業也將穩定獲利。

卜蜂目前對飼料、肉品、肉品加工業務的經營上，傾向於自給、自用爲主，豬隻及雞隻飼料可以一次大量生產，不必因外賣需求不同頻頻更換生產線，有助於效率的提升及成本的控制。同時，卜蜂以大量的自有禽畜飼養，及肉品加工業務也有於獲利的增進。

卜蜂指出，目前公司有三座飼料廠，供給自用的生產的飼料占近 50%，等於是三座飼料廠有一座的生產完全自由供給自養的或豬隻、種豬、種雞及雞隻畜養使用，預估未來自用比重更將提高，

對於法人提問卜蜂飼料是否可能全數外購，取代自有廠區生產，卜蜂董事長鄭武樾說，這樣的提案相當創新，但就卜蜂的豬、雞畜產事業而言，講求的是穩定，也就是要有穩定的飼料來源，大量生產的話，生產線不用頻頻更換生產線物料，生產穩定且有效率，更何況若卜蜂畜產事業外購飼料的話，還要讓其他飼料廠賺上一手加工費，也不利於獲利的精進目標。

同時，卜蜂投資在台灣的北區的桃園肉品分切廠，目前建築及設備都已完成訂購，量產時程在 2025 年年底或 2026 年第一季前投入營運，卜蜂對此一肉品分切廠營運能量的預估每日分切量能以 50 頭爲起點，逐步加大分切生產量能，看能不能逐步放大到每日分切 500 頭，卜蜂對的北區的桃園肉品分切廠營運設定的目標，是在完工後每年創造 30 億元的產值。

卜蜂桃園肉品分切廠目前進度仍在包括取消防、使用執照的取證中、最快在今年底投入營運 ，卜蜂加上肉品的加工的產能持續增加已近每月 3000 的高檔水準，全年營運審慎樂觀。