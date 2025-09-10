鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-10 15:52

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間今 (10) 日正式發表 iPhone 17 系列產品，台灣大 (3045-TW) 個人用戶事業群林東閔指出，由於 iPhone 17 系列「加量不加價」，加上 Pro 系列性能提升、外型有所改變，看好今年開賣銷量成長 2 至 3 成。

台灣大：iPhone 17系列「加量不加價」，看好銷量成長2至3成。(圖：台灣大提供)

林東閔表示，今年 iPhone 17 系列銷量的成長動能主要有 3 點，首先 iPhone 11 以上機型可更新至 iOS 26，而 iOS 26 首度推出 Liquid Glass(液態玻璃)，可模擬玻璃的半透明視覺效果，可望促使舊款用戶換新機。

第二，iPhone 17 系列「加量不加價」，林東閔指出，iPhone 17 系列在關稅壓力下不僅未調漲價格，iPhone 17 的 256G 價格與 iPhone 16 的 128G 相同，相同價格容量升級；第三，iPhone 17 Pro 系列除性能及續航力提升，外型也有所改變，極具吸引力。

林東閔觀察，目前仍有相當多的 iPhone 12 至 iPhone 13 用戶尚未換機，在時機、價格及性能皆已到位的情況下，加上今年底 Apple Intelligence 可能推出繁體中文版本，有望刺激高達 10 萬的潛在用戶換機需求。

林東閔提到，台灣大 2024 年所有品牌全機種的手機銷量達 120 萬支，預期今年銷量將持續提升，雖無法透露 iPhone 具體銷售數字，但認為今年 iPhone 17 系列銷量一定會超越去年。

另外，iPhone Air 為此次亮點機款，不過純採 eSIM 設計，對台灣市場而言相對陌生。對此，林東閔則指出，台灣大提供首次設定費減免，且過去台灣大已有 iPad 純 eSIM 的經驗，包括安裝、轉移等配套措施、流程及平台已相當完善，同時參考美國多年販售純 eSIM 版 iPhone 的經驗，強調目前沒有太大疑慮，未來也將視用戶的使用狀況隨時調整。

至於供貨情況，林東閔說「台灣大今年的 iPhone 供貨將是近幾年來最好的」，預估今年的到貨量較以往更充足。