〈電信三雄財報〉台灣大8月獲利創今年高 EPS 0.42元超車中華電信

電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 以及遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告 8 月營運表現，台灣大 8 月稅後純益達 12.6 億元，創今年以來新高，每股純益 0.42 元，超車中華電信的 0.4 元，也高於遠傳的 0.31 元。

台灣大8月獲利12.6億元創今年高，EPS 0.42元超車中華電信。(鉅亨網資料照)

中華電信

‌



中華電信 8 月營收 185.6 億元，月減 3.23%，年增 1.1%，創近 9 年同期新高；EBITDA 74.4 億元，月增 0.13%，年增 4.4%；稅後純益 31.6 億元，月減 1.25%，年增 3.2%，每股純益 0.4 元。

中華電信累計今年前 8 月營收 1502.7 億元，年增 3.5%；EBITDA 599.9 億元，年增 3.8%；稅後純益 263.3 億元，年增 4.5%，每股純益 3.39 元。中華電信指出，營收、稅後純益與每股純益都超越年度財測高標。

中華電信表示，受惠核心事業穩健成長，帶動 8 月營收表現，其中，寬頻與行動業務營收年增皆超過 3%。

中華電信進一步說明，行動業務受惠於 5G 升速方案推動，月租型客戶數年增 1.3%，用戶達 997 萬戶，月租型 ARPU 年成長 2.5% 至 566 元，再加上暑期旅遊旺季帶動預付卡及國際漫遊收入成長，整體行動服務營收年增率接近 4%。

寬頻業務部分，「速在必行 3.0」方案持續吸引客戶，加上積極推銷雙向 1G 速率方案，300Mbps 以上高速用戶數維持雙位數成長，進而推升固網寬頻 ARPU 年成長 2.9% 至 808 元，帶動寬頻業務營收年增 3.1%。

資通訊業務則受惠於 IDC 與雲端服務需求持續擴增，特別是企業機房建置服務及設備代管需求擴增，成長力道強勁，營收年增達 24%，成為推升整體營收的重要動能之一。

另外，中華電信旗下小金雞中華資安 (7765-TW) 周一 (8 日) 掛牌上市，今年上半年營收與獲利雙雙創高，其中，持續性營收比重超過 5 成，持續為集團挹注動能。

台灣大

台灣大 8 月營收 154.7 億元，月增 2.52%，年減 2.21%；EBITDA 35.62 億元，月減 0.39%，年增 0.06%；稅後純益 12.6 億元，月增 5%，年增 9.57%，每股純益 0.42 元。

台灣大累計今年前 8 月營收 1262 億元，年減 0.87%；EBITDA 282.81 億元，年增 0.11%；稅後純益 94.1 億元，年增 2.39%，每股純益 3.11 元。

台灣大指出，8 月行動服務營收延續年增動能，月租用戶退租率也保持在歷史低檔。獲利方面，受惠行銷策略聊整效益顯現及固網收入挹注，加上美元匯率回升，帶來評價利益的帶動下，推升 8 月獲利達 12.6 億元，年增近 10%，創今年以來新高。

遠傳

遠傳 8 月營收 82.55 億元，月增 2.48%，年增 6.9%；EBITDA 31.26 億元，月增 0.48%，年增 1.9%；稅後純益 11.12 億元，月減 2.63%，年增 6.1%，每股純益 0.31 元。遠傳 8 月營收、EBITDA 及稅後純益皆創歷史同期新高。

遠傳累計今年前 8 月營收 675.77 億元，年增 1.9%；EBITDA 251.05 億元，年增 5.1%；稅後純益 88.7 億元，年增 8.9%，每股純益 2.46 元。

遠傳指出，受惠用戶持續升級 5G、企業智慧資通訊與個人數位生活服務穩健成長，加上手機銷售挹注，帶動 8 月營運表現。

遠傳 8 月預付型用戶數、月租型用戶數雙雙穩健提升，推升總用戶數呈正成長。在用戶持續升級 5G 帶動下，8 月遠傳月租型用戶 5G 滲透率達 45.8%；月租型客戶流失率維持低檔、月租型用戶每月 ARPU 穩健向上，整體行動服務營收持續上揚，年增 1.9%，來到 51.79 億元，連續 54 個月正成長。