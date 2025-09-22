不怕1萬只怕萬一！非.gov.tw就別點 假普發現金網頁現形 財部提醒勿輸入個資

行政院日前通過中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，該特別預算案包含毎人發放現金新臺幣 1 萬元所需經費，並送立法院審議。鑑於預算尚未經立法院審議通過且現金發放平臺目前尚在整備中，並未開始發放，請民眾切勿點選不明連結及輸入個人資料，以保障個人權益。

財政部再次說明，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov 前面一定是「.」，不會冠上其他英文、符號或數字；結尾也不會有 com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會以電話要求到 ATM 或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打 165 反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。