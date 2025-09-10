普發1萬 政院明拍板！5700億特別預算 產業升級＋國防強化一次到位
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院明（11）日拍板通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》所編列的特別預算案，總額上限達 5,700 億元，涵蓋普發現金、產業支持、社會照顧與國防韌性等多項重點。當中最受矚目的普發現金 1 萬元政策，將編列 2,360 億元，預計在預算公布後 1 個月內啟動發放作業，並於 7 個月內完成，意味普發一萬「落袋」只差臨門一腳。
此次特別預算案中，產業支持總額編列 1,130 億元，首期 930 億元將投入工業與農業領域，包括 750 億元用於製造業升級、180 億元支援農業發展。另預留 200 億元作為第二期彈性調整額度，其中至少 50 億元將用於勞工就業穩定，另 50 億元則投入農業與產業支持。農業方面，政府將編列 72 億元協助農產品內外銷，並提供 24 億元農貸利息補貼，強化冷鏈與外銷體系建設。
在強化國安與國土防衛韌性方面，特別預算編列 1,500 億元，聚焦無人機、造船與資通訊系統升級。國防部獲編 1,132 億元，將用於提升作戰區通資設備與資安防護；海委會則編列 295 億元，將投入 68 億元發展本土無人載具、87 億元建造抗風耐浪艦艇，以因應灰色地帶威脅。內政部也編列 62.5 億元，強化反恐與警用裝備，優先採購國產無人機與反制系統。
整體預算將以 4,444 億元前年度歲計賸餘與 1,056 億元舉債支應。行政院強調，韌性特別條例施行期間至民國 116 年底，將持續因應國際局勢變化，強化經濟、社會與國安韌性，穩定民生、促進產業升級，並實現全民共享經濟成果的目標。
