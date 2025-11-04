全民「+1」萬元領起來！5日上午8點搶先登記最快11/12入帳 財政部教你線上這樣做

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-04 17:14

為提振民生消費，政府發放每人新台幣 1 萬元現金補助的計畫即將啟動。財政部今（4）日會同數位發展部召開記者會，宣布「全民 + 1 政府相挺」普發現金的「登記入帳」方式將於 11 月 5 日開放預登記，並於 11 月 12 日陸續撥款入帳，強調民眾可透過網路完成登記，免出門、免排隊，安全又便利。

全民「+1」領起來！5日上午8點預登記最快11/12入帳 財政部教你線上這樣做。（圖：shutterstock)）

財政部次長阮清華主持記者會時表示，「登記入帳」將自 114 年 11 月 5 日上午 8 時起開放預登記，為期 5 天至 11 月 9 日。

登記管道： 普發現金官網（https://10000.gov.tw）之「登記入帳」頁面。

必備資料： 身分證號或居留證號、金融機構帳號、健保卡號。

分流措施： 登記期間採分流措施以分散系統流量，請民眾安心登記，登記截止日長達 115 年 4 月 30 日。

阮清華特別提醒，為配合 11 月 5 日網站開放，1988 客服專線將提早至 8 時提供服務，民眾若有疑問可撥打該專線查詢。

關於款項入帳時間，財政部補充說明，凡於預登記期間及 11 月 10 日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於 11 月 11 日 18 時起至 11 月 12 日陸續入帳。11 月 11 日以後登記成功者，則於登記後 2 個營業日內入帳。民眾務必補摺或至網路銀行 / 行動銀行查詢確認，以確保款項順利入袋。

為確保民眾資料安全，財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準，所有資訊傳輸與儲存均嚴格加密保護，專案結束後 2 個月即刪除。

財政部嚴正呼籲：政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢，更不會致電要求民眾操作 ATM 或網銀轉帳。相關資訊請以官方網站公告為準，如遇可疑訊息或電話，務必立即撥打 165 反詐騙專線或 1988 客服專線查證。

數位發展部說明登記入帳系統操作方式，及登記期間前 5 日（11 月 5 日至 11 月 9 日）以身分證字號或居留證號尾數分流方式如下：

登記日期 身分證字號或居留證號尾數 114 年 11 月 5 日 0、1 114 年 11 月 6 日 2、3 114 年 11 月 7 日 4、5 114 年 11 月 8 日 6、7 114 年 11 月 9 日 8、9 114 年 11 月 10 日以後 不 限

財政部補充說明，凡於預登記期間及 11 月 10 日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於 11 月 11 日 18 時起至 11 月 12 日依各銀行作業程序陸續入帳；11 月 11 日以後登記成功者，於登記後 2 個營業日內入帳，為確保款項順利入帳，民眾務必補摺或至網路銀行或行動銀行查詢確認入帳。