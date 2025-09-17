普發1萬何時落袋？財政部：立院通過1個月內發放 逾期未領則視同捐贈國庫

針對各界關注的一萬元現金普發進度，財政部次長阮清華今（17）日表示，待立法院正式通過相關法案後，政府將會盡速在一個月內完成發放。他指出，目前相關部會正積極處理各項發放準備工作，包含系統建置與細節調整，一旦系統準備就緒，便會立即上路。此外，若民眾逾期未領取普發現金，款項將視同捐贈國庫。

阮清華透露，目前普發現金的系統設計仍有一些細節尚在調整，其中包含是否設立專屬捐款帳戶或管道。他表示，政府不傾向設立額外的專戶，因為這會增加程序上的複雜性，但會尊重民眾意願，在官網提供連結，讓民眾可將領取的現金捐給國庫或指定團體。