普發1萬何時落袋？財政部：立院通過1個月內發放 逾期未領則視同捐贈國庫
鉅亨網記者張韶雯 台北
針對各界關注的一萬元現金普發進度，財政部次長阮清華今（17）日表示，待立法院正式通過相關法案後，政府將會盡速在一個月內完成發放。他指出，目前相關部會正積極處理各項發放準備工作，包含系統建置與細節調整，一旦系統準備就緒，便會立即上路。此外，若民眾逾期未領取普發現金，款項將視同捐贈國庫。
阮清華透露，目前普發現金的系統設計仍有一些細節尚在調整，其中包含是否設立專屬捐款帳戶或管道。他表示，政府不傾向設立額外的專戶，因為這會增加程序上的複雜性，但會尊重民眾意願，在官網提供連結，讓民眾可將領取的現金捐給國庫或指定團體。
針對部分人士關注若民眾未領取，款項最終會如何處理，阮清華表示，若民眾逾期未領取，款項將視同捐贈國庫。他也強調，關於捐款管道與細節，目前尚未有定論，將待相關部會協調討論後，再對外正式說明。
阮清華表示，此次普發作業因涉及民眾意願與系統可行性，需要謹慎規劃。他承諾，一旦所有細節確定，將會立即召開記者會對外說明，並確保所有程序合法、透明。
