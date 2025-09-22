鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-22 13:12

日本與韓國股市周一早盤雙雙衝上歷史新高。韓國 KOSPI 指數盤中漲幅一度超過 1%，突破 3,481 點，再創歷史紀錄；日經 225 指數緊跟其後，漲幅超過 1%，顯示出市場對兩國經濟前景的樂觀預期。

半導體帶頭衝 日韓股大噴發雙雙創新高。(圖:shutterstock)

本輪漲勢中，半導體類股扮演了關鍵角色。韓國科技巨擘三星電子股價飆漲超過 4%，市值一舉突破 490 兆韓元大關。此前，有媒體報導稱，三星電子最新的 12 層堆疊 HBM3E 晶片產品已成功通過輝達的嚴格測試，此利多消息極大地提振了投資者信心。

分析師普遍預期，三星憑藉其在 HBM 領域恢復的競爭力，將在新一輪內存產品價格回升中顯著受益。

日本股市方面，半導體相關企業同樣表現強勁。LASERTEC 半導體公司股價大漲近 9%，勝高漲近 7%，而瑞薩電子也上漲超過 3%。這不僅反映了全球半導體需求的旺盛，也顯示出日本在高端晶片製造設備和材料領域的技術優勢。

除了企業層面的利多消息，宏觀經濟與政治因素也對股市產生了影響。

韓國方面，儘管 9 月前 20 天的出口總額因工作日調整呈現小幅下滑，但出口的兩大引擎半導體和汽車，依然保持強勁增長。尤其是半導體出口，延續了 8 月 30% 的增幅，顯示出其在全球市場的穩固地位。

然而，韓國出口商仍面臨來自美國關稅壓力的挑戰，尤其是美國總統川普曾警告可能擴大關稅範圍至半導體產品，這為未來增添了不確定性。

與此同時，韓國與美國之間的貿易談判也備受關注。韓國總統李在明表示，韓方正尋求盡快與美方達成關稅協議，但同時強調在沒有貨幣互換協議的情況下，巨額投資恐將引發金融風險。這一表態反映出韓國政府在維護國家經濟利益方面的審慎態度。

日本方面，除了半導體產業的亮眼表現外，日本央行上週五宣布逐步拋售其持有的 ETF，也對市場產生了積極影響。此舉被視為日本央行對本國經濟前景信心的增強，標誌著其從多年來的超寬鬆貨幣政策中逐步退出。