明泰12月營收29.7億元月增近6成 仲琦12.9億元暴衝逾8成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-05 18:15

網通大廠明泰 (3380-TW) 與旗下子公司仲琦 (2419-TW) 於今 (5) 日同步公布去年 12 月營收，雙雙繳出亮眼成績單。受惠於年底拉貨效應與新興市場需求增溫，明泰單月營收衝上 29.77 億元，月增率高達 59.8%，而仲琦表現更為強勁，單月營收來到 12.97 億元，月增幅更突破 85%。

明泰12月營收29.7億元月增近六成 仲琦12.9億元暴衝逾八成。(圖：shutterstock)

明泰 12 月合併營收為 29.77 億元，月增 59.8%，年增 21.8%，累計全年營收 224.62 億元，年增 4.8%；仲琦 12 月營收 12.97 億元，月增 85.9%、年增 11.84%，雖然累計全年營收 88.8 億元，年減 2.29%。

‌



展望 2026 年，明泰將雙軌並進，積極佈局高速交換器與印度市場。公司已完成 1.6TbE 水冷式交換器設計並通過晶片大廠認證，預計於今年第一季送樣並進入量產，這將成為下半年營收的重要成長引擎。

與此同時，明泰在印度市場的無線寬頻產品線出貨持續放量，受惠當地電信基礎建設加速，包括 5G 中繼接取設備與 FWA 固定無線接取產品需求強勁。法人看好印度市場將是明泰今年最主要的短期成長動能，有機會帶動全年營收挑戰雙位數成長。