鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-07 17:01

網通廠智邦 (2345-TW) 今 (7) 日公告 12 月營收為 260.5 億元，受惠於客戶需求增加，月增 15.5%，較去年同期成長 67.7%，並創下歷史新高；累計前 12 月營收為 2,482.73 億元，年增 124.8%，同樣寫下年度業績新猷。

智邦12月營收衝破260億元 2025年業績2482億元翻倍同寫新高。(圖：shutterstock)

市場對於智邦傳出營收恐在產品型號轉換期面臨空窗期的疑慮，大摩出具報告澄清疑慮，認為影響相當有限，且 AI 加速器模組與雲端交換器動能將持續接棒。

‌

