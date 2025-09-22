鉅亨網編輯林羿君 2025-09-22 08:51

‌



路透社報導，韓國總統李在明表示，貨幣互換協議對於避免因履行向美國投資 3,500 億美元的承諾而引發的經濟危機是必要的。

韓國總統李在明：無條件接受美投資要求 恐再現1997金融危機。（圖：REUTERS/TPG）

李在明指出，如果沒有貨幣互換，我們若依美國的要求提取 3500 億美元並全部以現金形式投資到美國，南韓將會陷入堪比 1997 年金融危機的危機。

‌



兩國於 7 月達成協議，美國將對韓國商品徵收 15% 的關稅。作為協議的一部分，韓國同意設立一個 3,5​​00 億美元的基金，用於支持美國投資。

李在明說，由於雙方對於如何處理這些投資款項存在爭議，因此尚未將協議付諸紙面。

李在明在訪談中，也談到了美國一次大規模移民突擊搜捕行動。本月川普政府在喬治亞州現代汽車電池廠逮捕了 300 多名韓國工人，聯邦官員指控他們違反移民法，此舉震驚了韓國。

李在明表示，韓國人當然對對工人遭受的「嚴厲」對待感到憤怒，這可能會讓企業對在美國投資產生警惕。但他指出，突襲不會破壞雙邊聯盟，並讚揚川普主動提出讓工人留下的做法。

他進一步稱，他不認為這次突襲是由川普指揮的，而是執法過度的結果。「我不認為這是故意的，美國已為這起事件道歉，我們也同意將尋求合理的解決方案，目前正在處理中。」