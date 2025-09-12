鉅亨網新聞中心 2025-09-12 13:00

三星集團發布聲明表示，會長李在鎔的 25 歲長子李智昊（Lee Jee-ho）將放棄美國國籍，並以軍官身分加入韓軍服役。

意外！三星李在鎔25歲長子放棄美國籍 返韓服3年兵役。

根據韓國法律規定，持有雙重國籍者若要以軍官身分入伍，需要放棄外國國籍。

綜合韓媒報導，李智昊 15 日將在大韓民國海軍官校展開 11 周的新兵訓練，訓練結束後，預計 12 月 1 日起擔任海軍少尉，則需義務服役 36 個月，合計共須服 39 個月的兵役，

李智昊是李在鎔和前妻林世玲的長子，因 2000 年在美國紐約出生而取得雙重國籍。他高中於加拿大就讀，畢業後進入巴黎的一所大學，後來在美國以交換學生的身分繼續學業。

李智昊這項決定令許多人感到意外，尤其因為其父和三星集團創辦人李秉喆的多數男性後代，皆因健康或其他原因而免服兵役。報導指出，若李智昊選擇放棄韓國籍，則無需服役，他也可以選擇透過自願入伍，保留雙重國籍。