AI泡沫新指標？美股當前熱炒股 竟是乏味的科技老兵

在多年來對高科技人工智慧未來的樂觀期待中，股市最新的熱門焦點，竟然轉向了科技產業中一個老牌的傳統領域。

對多頭來說，這幾家在 Meta 祖克伯和 OpenAI 執行長奧特曼出生前就已成立、通常被視為「老古董」的公司，其股價的瘋狂上漲，證明了對人工智慧運算設備永不停止的需求，正讓各行各業都受惠。

然而，對空頭來說，這卻是股市被泡沫吞噬的最新跡象，而這個泡沫註定會破滅。

Jonestrading 首席市場策略師麥克 · 歐洛克（Michael O’Rourke）表示：「這是你在泡沫時期才會看到的行為。」

歐洛克曾是網際網路泡沫時代的交易員，他進一步解釋：「當人們開始尋找那些二線和三線股票，因為龍頭股已經變得貴到嚇人時，對我來說，這就意味著市場週期已經進入非常後期了。」

自從 ChatGPT 首次亮相並引發人工智慧熱潮近 3 年後，為了支援這項技術而投入的基礎建設資金，依然源源不絕。包括微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內的大型科技公司，每年花費數百億美元，用於半導體、網路設備和電力等，以驅動用於訓練大型語言模型和運行人工智慧工作的資料中心。

但希捷和威騰電子，卻是這波人工智慧熱潮中最不吸引人的公司。硬碟的起源可追溯到 1950 年代，當時它們只能儲存 5MB 的資料，重量超過 2,000 磅。如今，個人電腦的硬碟儲存容量可達 2TB，重量僅約 1.5 磅或更輕。而製造這些硬碟的公司，正專注於開發儲存解決方案，這對於訓練需要海量資料的大型語言模型至關重要。

記憶體晶片的情況也一樣。美光科技的高頻寬 DRAM 記憶體是人工智慧運算不可或缺的一部分，但它對一般投資人來說卻缺乏吸引力。

Bokeh Capital Partners 創辦人金 · 佛瑞斯特（Kim Forrest）說道：「當我在電話中談論這些公司時，我能感覺到人們的眼神變得呆滯，他們更想聊的是飛行汽車和機器狗。」

人工智慧過度炒作

佛瑞斯特是一位擁有 20 年資金管理經驗的前軟體工程師，她持有美光的股票是因為它在記憶體市場上的競爭優勢。但她更廣泛地認為，人工智慧目前被過度炒作，就像網際網路一樣，這項技術的應用將比大多數人預期的需要更長的時間來發展。

「如果你正在買進專門用於人工智慧或資料中心的產品，任何處於這種直線上漲軌跡上的東西，都可能是一個隨時會發生的警示故事。」佛瑞斯特說。

這股人工智慧熱潮也提振了股市中其他沉寂領域的興趣。

電力生產商維斯達能源 (VST-US) 今年上漲了 53%，繼 2024 年飆漲 258% 和 2023 年上漲 66% 之後。而晶片製造商博通 (AVGO-US) 在今年上漲 49%，以及 2024 年和 2023 年分別上漲約 100% 後，目前市值已達 1.6 兆美元。數位儲存和記憶體製造商 SanDisk Corp(SNDK-US) 這個月也經歷了一段瘋狂之旅，自 9 月 2 日以來飆漲超過 100%。

另一方面，希捷、威騰電子和美光通常是標普 500 指數中最便宜的股票之一，這歸因於它們的週期性以及在投資界相對較小的關注度。這三家公司目前都處於賺錢的狀態，但在過去 3 年中，每一家都曾根據年度 GAAP（通用會計準則）標準虧損。

在 2025 年初，威騰電子的本益比不到預期利潤的 6 倍，而希捷和美光的交易本益比約為 10 倍。儘管它們的估值此後有所上漲，但這三支股票的交易本益比仍然低於標普 500 指數，後者的交易本益比為未來 12 個月預期利潤的 23 倍。

在這三家公司中，希捷的估值最高，為預期利潤的 20 倍，但根據 Benchmark Co. 分析師馬克 · 米勒（Mark Miller）的說法，考慮到其產品需求的強勁前景，它仍然非常有吸引力。

他上週將該股票的目標價上調至華爾街最高的 250 美元，這意味著其股價較上週五的收盤價 221 美元還有超過 13% 的上漲空間。

米勒上週在一份研究報告中寫道：「我們看到了更高的希捷硬碟價格和利潤，這證明從歷史估值來看，股價還有上漲空間，」

根據彭博社編制的數據，希捷在 2026 會計年度（6 月結束）的營收預計將成長 16%，低於 2025 會計年度的 39%。與希捷報告週期相同的威騰電子，預計在當前會計年度的營收將成長 16%，此前其在 2025 會計年度的銷售額下降了 27%。美光的銷售前景是三家公司中最強勁的，預計今年營收將成長 48%，明年將成長 33%。

華爾街看好希捷、威騰電子和美光，但這些股票上漲得太快，以至於分析師們未能及時提高他們的目標價。希捷的交易價格比平均預期高出 20% 以上，威騰電子比其平均 12 個月目標價高出 10% 以上。美光的交易價格則略高於其預期。

對一些華爾街專業人士來說，這些都表明現在可能是投資人在這類股票中獲利了結的時候了。