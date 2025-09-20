鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-09-20 06:20

AI泡沫又如何？祖克柏：比起浪費千億美元 錯過才是最大災難。(圖:shutterstock)

祖克柏在 Podcast 節目「Access」中表示，自己正在投入大量資金，以確保 Meta 不會錯過人工智慧的大好時機。

祖克柏也坦言，AI 泡沫「很有可能」出現。他指出，歷史上有企業過度建設、倒閉並留下寶貴資產的先例。但對 Meta 而言，更大的風險是猶豫。

他說：「如果我們最終浪費了數千億美元，我認為這顯然會非常不幸。但我想說的是，實際上另一邊的風險更高。」

祖克柏表示，如果一家公司發展速度太慢，而人工智慧的到來又比預期的要早，那麼在「我認為將會是史上最重要的技術、能帶來最多新產品、創新和價值創造」這件事上，就會處於劣勢。

他補充道：「對於像 Meta 這樣的公司來說，風險可能在於不夠積極，而不是過於積極。」

這家科技巨頭已在人工智慧基礎設施方面投入大量資金。祖克柏本月稍早表示，到 2028 年，Meta 將在美國資料中心和基礎設施上投入至少 6,000 億美元。

財務長蘇珊李 (Susan Li) 隨後澄清說，這一數字涵蓋了 Meta 在美國所有數據中心的建設，以及「所有用於支持我們美國業務運營的投資」，包括新員工的招聘。

這筆開支承諾正值人工智慧泡沫的討論達到白熱化階段。一些投資人擔心 AI 產業過熱，並將其與 2000 年網路泡沫破裂相提並論。

然而，祖克柏將 Meta 與 OpenAI 和 Anthropic 等其他人工智慧實驗室進行了對比，這些實驗室依靠籌款來支付巨額計算費用。