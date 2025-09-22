鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-22 16:20

當全球目光聚焦於中美兩國在人工智慧（AI）晶片上的激烈競爭時，華爾街與業界專家正將注意力轉向一個更為關鍵的領域：能源，特別是核能。原因是，全球延燒的 AI 競賽，其真正的贏家可能取決於誰能為 AI 龐大的運算需求，提供穩定且潔淨的電力來源。

別再只關心晶片！中美AI競賽下個戰場是核能。(圖:shutterstock)

AI 技術的快速發展，正以前所未有的速度吞噬電力。據美國銀行數據，預計到 2026 年，全球為 AI 供電的資料中心總能耗，將超越整個日本的國家能耗。雲端基礎設施供應商 CoreWeave 等企業已將能源視為 AI 發展的關鍵瓶頸。

業界專家普遍認為，核能是解決此問題的最佳選項。研究公司 Radio Free Mobile 創辦人理查德 · 溫莎指出，核能具備低碳排放、穩定且 24 小時不間斷的基荷電力供應能力，這是風能、太陽能等傳統再生能源所無法比擬的。美國銀行研究策略師費利克斯・陳更強調，核能是未來 AI 發展的「必需品」。

中國核產能 估 2030 年超越美國

在這場 AI 能源競賽中，美中兩國的角力已從晶片延伸至核能。美國能源部對其與中國長達 10 至 15 年的技術差距深感緊迫。過去十年，美國能源產能成長停滯，而中國每 18 個月新增的電網產能，就相當於美國現有的總電力產能。市場分析預測，若以目前速度發展，中國的核能產能將在 2030 年超越美國。

面對此挑戰，美國政府與大型科技公司正積極應對。美國前總統唐納德・川普簽署多項行政令以推動核能投資，並在他的 AI 行動計畫中強調要大力發展核能發電能力。包括輝達、微軟、亞馬遜等科技巨頭也已開始投入資源，佈局核能技術。

SMRs 有機遇也有挑戰

儘管業界對核能充滿信心，但核能基礎設施的建設仍面臨挑戰。小型模組化反應器（SMRs）雖然成本較低、建設較快，但核融合技術仍處於起步階段。賓州大學教授班傑明坦言，核能並非短期解決方案，其產業鏈的重建、高昂的前期成本以及嚴格的監管政策都是亟需克服的難題。

然而，業界也對此保持樂觀。美國政府推動的去監管化趨勢，加上大型科技公司投入的巨額私人資本，有望加速技術發展。JLL 美洲區資料中心戰略副總裁肖恩 · 法尼預計，若獲得更多政府支持，美國部署小型模組化反應器的時間可從 7 年縮短至 3 年。