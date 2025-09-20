鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-20 17:03

週六（20 日），歐洲登機與報到系統的服務提供商柯林斯航空系統（Collins Aerospace）遭到網路攻擊，導致包括倫敦希斯洛（Heathrow）、布魯塞爾（Brussels）與柏林（Berlin）在內的多座歐洲主要機場運作中斷，出現航班延誤與取消。

網路攻擊影響航班！歐洲倫敦希斯洛、布魯塞爾、柏林航班皆受影響。(圖：Shutterstock)

據《路透》報導，負責多家航空公司報到與登機系統的服務提供商柯林斯航空系統表示，其系統正遭遇技術性問題，可能導致離港旅客延誤。

布魯塞爾機場官網公告指出，網路攻擊已導致自動化系統無法運作，目前僅能採用手動方式進行報到與登機。

機場表示：「這對航班時刻表造成重大影響，將不可避免地導致航班延誤與取消。服務提供商正積極處理問題，並力爭盡快解決。」

受影響機場提醒計劃週六搭乘航班的旅客，出發前務必先與航空公司確認航班狀態。

柏林機場在官網公告：「由於一家在歐洲範圍內運作的系統供應商出現技術問題，報到等待時間將延長。我們正努力尋找快速解決方案。」