search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈熱門股〉矽晶圓族群觸底抱團群攻 環球晶本周飆漲3成

鉅亨網記者魏志豪 台北


隨著記憶體近來價格強漲，顯現需求正逐步回溫，帶動矽晶圓觸底回升訊號亮起，外資本周大幅上調環球晶 (6488-TW) 目標價，從 380 元調升至 600 元，帶動整體矽晶圓族群大漲，環球晶本周漲幅就高達 29.99%，台勝科 (3532-TW) 更高達 34.48%，合晶 (6182-TW) 也有 15.87%。

cover image of news article
IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

外資指出，記憶體產業已經觸底，而環球晶約有 30-40% 的營收來自記憶體客戶，因此隨著產業轉佳，將推升環球晶 2026 年產能利用率，也有利其調漲價格。


此外，環球晶是近期唯一一家在美國興建 12 吋矽晶圓產能的業者，將直接受惠台積電、三星以及英特爾等 IDM 廠商擴大在美國興建晶圓廠，相關廠商將優先考慮採購美國本土矽晶圓，也將推升環球晶美國營收。

外資看好，2026 年下半年可能是環球晶的獲利拐點，受惠高階先進製程矽晶圓和高價值特殊晶圓需求提升，產品組合也將優化，推升其毛利率回升至 30% 以上。

環球晶本周沿五日線上攻，突破盤整格局，周五更一舉衝破 500 元，重返 500 元俱樂部，終場收在 505 元，周漲幅達 29.99%。三大法人本周全站買方，外資狂掃 1.2 萬張，投信也加碼 4 千張，自營商敲進 884 張。

 

 

文章標籤

環球晶矽晶圓半導體材料記憶體

相關行情

台股首頁我要存股
環球晶505+2.96%
台勝科117+9.86%
合晶31.4-6.13%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
台勝科

85.19%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
台勝科

85.19%

勝率

#軋空機會股

偏強
台勝科

85.19%

勝率

#營收獲利增加

偏強
台勝科

85.19%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
合晶

60.61%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty