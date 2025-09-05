鉅亨網新聞中心 2025-09-05 11:17

‌



中國與馬來西亞正式簽署稀土資源開發合作協議，旨在共同推動稀土資源的永續開發與高效利用。這項合作不僅為全球稀土供應鏈注入多元化力量，也代表中國在關鍵礦產資源領域的國際合作模式邁向新篇章。

中國與馬來西亞簽署稀土合作協議 推動供應鏈多元化。(圖:shutterstock)

根據協議，中方將向馬來西亞提供先進的稀土開採、冶煉與加工技術，協助馬方建立完整的稀土產業鏈。這項合作將嚴格遵循「綠色礦山」標準，採用環保萃取與廢水循環系統，確保資源開發與生態環境保護能和諧共存。

‌



中國有色金屬工業協會相關負責人表示，此次合作秉持「共商共建共享」原則，將幫助馬來西亞提升資源深加工能力，共同維護全球稀土供應鏈的穩定。雙方還將聯合成立稀土新材料研發中心，推動稀土在高新技術領域的應用創新。

馬來西亞擁有豐富的稀土，特別是重稀土資源，但因缺乏關鍵技術而導致資源利用率偏低。透過這次合作，馬來西亞有望成為全球稀土供應鏈的重要一環，與中國形成優勢互補的產業格局。

這項合作特別強調環境永續性，將應用中國自主研發的綠色開採技術，例如原位浸出與無尾礦選礦等先進工藝，以最大限度地減少對環境的影響。此外，合作計畫也將建立資源循環利用體系，推動稀土資源的集約化利用。

產業數據顯示，中國雖佔全球稀土儲量的 36%，卻供應了超過 90% 的市場需求。這種單一供應來源的現狀存在潛在風險。因此，此次合作將有助於促進全球稀土供應的多元化，並緩解供應鏈的集中風險。

自然資源部專家指出，這種合作模式代表了國際合作的新範式，不僅輸出產品，更輸出技術與標準，幫助資源國提升產業附加價值。