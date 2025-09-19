〈電價調漲〉每年挹注台電64億元！賴建信：台電已轉盈 加計開源節流今年盈餘破百億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-19 19:27

經濟部於今 (19) 日召開 114 年度第二次電價費率審議委員會，會後由次長賴建信公布決議結果，強調平均電價調漲係為平衡台電累積虧損、物價穩定與民生用電負擔。此次平均電價調幅為 0.71%，未來每年挹注台電約 64 億元營收，截至今年 7 月，台電累積盈餘已 41 億元，加上節流政策，今年度結算盈餘可望突破百億元。

電價調漲後每年挹注台電64億！賴建信：加計開源節流 台電今年盈餘將破百億。（鉅亨網資料照）

賴建信指出，本次調整採取差異化策略，產業電價維持不變，考量其已足額反映成本，且不希望疊加對物價的波動影響。工業用電價格維持在每度 4.27 元（含稅）。民生電價則平均調升 3.12%，調整前住商用電平均為 2.77 元，遠低於售電成本 3.8 元，調整後將逐步朝合理成本靠攏。為兼顧基本民生需求，月用電 330 度以下的用戶每月電費僅增加 3 元，700 度以下（約四口之家）最多增加 70 元，級距差異化調整也鼓勵高用電者節能。

賴建信指出，此次電價微調預估將為台電每年挹注約 64 億元營收，雖調整自年底起實施，本年度僅貢獻約 15 億元，但搭配台電積極推動開源節流措施，預估年底節流成效可達 190 億元。截至七月，台電已累積營運盈餘 41 億元，若調整與節流並進，今年度結算有望突破百億元盈餘，對台電財務結構形成正向支撐。

在物價影響方面，主計總處試算顯示，本次電價調整對今年度未來三個月的消費者物價指數（CPI）影響極微，僅約 0.0133 個百分點，顯示政策在兼顧財務與物價穩定間取得平衡。未來是否針對台電逾 4,000 億元累虧追加補助，賴建信表示，仍待立法院審議，目前經濟部已提報 115 年度預算，但未納入補助項目。