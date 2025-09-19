台亞旗下和亞開發自動化光學對位系統 獲美系AR眼鏡客戶青睞奪千萬級訂單
鉅亨網記者吳承諦 台北
台亞 (2340-TW) 旗下興櫃股和亞智慧 (7825-TW) 深耕光學、影像與 AI 領域已久，自主開發的自動化光學對位（Active Alignment, AA）系統獲美系客戶青睞，市場傳出和亞已奪得美系客戶國際訂單，該客戶也在日前發表全新 AR 智慧眼鏡，並計畫自 2026 年起，每年生產 1000 萬副智慧眼鏡。
和亞表示，目前市場上的 AR 眼鏡多採用微型投影技術，核心在於將影像精準投射至眼前的光學模組，任何細微誤差都可能造成影像模糊、亮度不均、色彩偏差，甚至投影錯位，進而影響產品品質與使用體驗。
而和亞的自動化光學對位（Active Alignment, AA）解決方案，能透過多軸高精度平台與即時光學回饋演算法，主動修正組裝過程中的微小誤差，確保光源、LCOS 或 uLED 面板與光學組件達到最佳匹配。
和亞表示，自動化光學技術已取得多項專利，並成功應用於 AR 眼鏡，近期已陸續接獲國際 AR 產品專案訂單。
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇