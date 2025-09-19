宏碁施振榮盼台灣轉為能源出口國 將能源技術與算力一起打包輸出

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-19 15:21

‌



德國 SkySails 與智帆風能今 (19) 日於「如何共創高空風能新未來」研討會中，雙方正式宣佈合作計畫。宏碁與智帆創辦人施振榮表示，施振榮指出，台灣既是算力供應國，又需要大量電力，應該從能源輸入國轉為輸出國，未來可將能源技術與算力一起打包輸出。

宏碁施振榮盼台灣從能源進口國轉爲出口國 攜手緯創、德國SkySails共同開發高空風能。(圖：智榮基金會提供)

技術應用方面，SkySails 創辦人 Stephan Wrage 表示，高空風能可在 400 至 800 公尺高度捕捉更強勁風力，材料用量僅傳統風機的 10%。系統採用 AI 控制風箏飛行，透過機器學習優化效率並進行預測性維護，每年可達 5000 小時滿載發電。

‌



試點布局上，台灣首座高空風能發電場已在鹿港完成試飛，第二套系統正運往澎湖吉貝島。施振榮強調，這些試辦計畫主要是讓人員了解技術並進行共同開發，智財權保護是合作重點。

市場策略方面，SkySails 已在菲律賓、法屬玻里尼西亞及夏威夷等地執行專案，初期聚焦離島市場取代柴油發電機。Wrage 表示，離島依賴柴油發電成本高且碳排放量大，高空風能可提供更經濟環保的解決方案。

產業願景上，施振榮透露西門子也計畫與 SkySails 合作，但西門子缺乏量產能力，台灣 ODM 條件優越可協助技術普及化。他指出，台灣電力需求迫切，AI 資料中心尤其需要電力，未來可在 AI 中心旁直接供電。

技術優勢方面，Wrage 說明風箏發電噪音極小，且在高空中對環境影響極低。許多客戶認為風箏優美，相較傳統風機較易獲得民眾接受，風箏飛行呈 8 字形軌跡具觀賞性。

商業模式上，SkySails 目前提供貨櫃化系統取代柴油發電機，未來將發展多百萬瓦級系統供應公用事業需求。最終目標是建立大型浮動風場，可為資料中心提供綠色電力，實現綠色 AI 願景。

發展時程方面，施振榮表示新能源廠建置時間可從傳統兩年以上縮短至半年內。相較傳統發電需長時間建置，高空風能採工廠量產模式，可快速部署滿足新增電力需求。