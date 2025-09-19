〈電價調漲〉產業電價不調整 工商大老們：政府壓電價很貼心 但未解決缺電問題

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-19 19:32

經濟部今 (19) 日下午舉行 10 月份電價審議會，經決議產業電價不調整，維持原先照顧產業等措施，民生電價則微調各級距單價，平均調整約 0.71%。工商團體認為，微調在可接受範圍內，或認為政府壓低電價很「貼心」，但有工商大老卻認為逐步微調，僅是暫時救了台電，沒有完全解決缺電問題。

全國商業總會理事長許舒博。(圖:商總提供)

電價審議會今日舉行今年第 2 次會議，據決議，決定自下 (10) 月起適於新電價。其中民生住家 700 度以下每度調漲 0.1 元、701-1,000 度調漲 0.2 元、1,000 度以漲 0.4 元；小商家 700 度以下調漲 0.1 元、701 度以上商家及產業用電則是不調整，以減少物價波動。台電也估計可增加約 60 億元電費收入。

對此，商總理事長、電價審議委員的許舒博會後表示，他認為在微幅的小調漲下，整體影響不大，「應該算還好啦!」，在還可接受的範圍內。

三三交流會理事長林伯豐受訪時則表示，他認為民生電價分 3 段微幅各級距調漲，卻僅僅只是救了台電，但整體的能源問題，基本上還是沒有獲得解決。

林伯豐指出，若要完整解決缺電，基本還是要解決能源問題，他仍認為核電還是要用，也強調政府錯誤的能源政策一定要修正，這才是最重要的。

全國中小企業總會理事長李育家則說，政府也是很貼心，一直壓低電價，怕調漲太多了，民眾、產業也無法接受，因為對小、微型企業來說，每次調漲電價就是累積成本支出增加。李育家舉例，像是一般飲料店，每天開店的電價成本馬上就能算出來了，此次決策就是很貼心的思考。