一、富時指數 (FTSE) 是什麼 – 富時集團 (FTSE Group) 編制的指數

富時指數9/19大調整！最新成分股、調整時間懶人包 (圖:shutterstock)

富時羅素 (FTSE Russell) 是倫敦證券交易所集團子公司富時集團和弗蘭克羅素公司在 2015 年共同推出的股票指數商標。

富時羅素指數的專業知識和產品被全球機構和散戶投資者廣泛使用，臺灣證券交易所亦與富時合編臺灣指數系列 (含 0050) 及臺灣高股息指數 (0056)。指數公司會將全世界各國上市公司按照市值、流動性、交易量等數據編制各種指數，供共同基金、ETF 及法人機構作為參考。

富時羅素提供逾 70 個國家市場，跨資產類別和基準對照的數千個指數，業務範圍覆蓋全球 98% 的可投資市場。富時全球股票指數系列涵蓋全球 48 個發達和新興市場中超過 16,000 種各類大、中、小、微型規模的證券，並針對特定市場和細分市場提供廣泛的模塊化指數。

二、富時指數 (FTSE) 季度調整 – 3, 6, 9, 12 月調整指數權重及成分股

富時羅素的臺灣指數系列會在每年 3, 6, 9, 12 月進行指數的權重和成分股調整，會提前在 3, 6, 9, 12 月第一週的週五 (6/20) 收盤後，在網站上公布最新的審核結果及生效日期 (第三週週五收盤後生效，即生效日為第四週週一)，並在生效前一日(9/19) 當天常有大幅調整成分股的情形。

富時羅素公布下列有關台灣 50 指數、台灣中型 100 指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關變動將自 2025 年 9 月 19 日（星期五）收盤後生效。

三、富時指數 (FTSE) 爆大量 – 指數調整生效日前常見最後一盤大量進出

富時指數生效日前 (3, 6, 9, 12 月第三週週五) 的最後一盤會有大量進出，所以當天常會有爆大量的情況出現。

富時指數成分股在當天 13:25 ~ 13:30 的股價常出現大幅波動，以往這些成交值高的股票最後一盤的波動通常不超過 1%，但指數調整生效前偶爾有成分股出現超過 3% 的上漲或下跌。