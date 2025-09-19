〈陸股盤後〉中美元首通話前夕 三大指數震盪走低 滬指連二黑

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-19 16:20

‌



中國 A 股三大指數周五 (19 日) 同步震盪走低，連續第二個交易日收黑，因市場在中美兩國領導人通話前夕抱持謹慎態度。

〈陸股盤後〉中美元首通話前夕 三大指數震盪走低 滬指連2日收黑（圖：Shutterstock）

上證指數 (SSEC) 周五收低 0.3% 至 3820.09 點，深證成指 (SZI) 收跌 0.04% 至 13070.86 點，創業板指收黑 0.16% 至 3091 點，滬深兩市成交額合計人民幣約 2.32 兆元，較上一交易日量縮 8113 億元，但連續第 7 個交易日超過 2 兆。

‌



盤面上，光刻機、光通訊、記憶體晶片等概念全天強勢，波長光電、德科立、騰景科技、江波龍等盤中創歷史新高，能源金屬亦強勢表現，贛鋒鋰業漲停，騰遠鈷業、天齊鋰業、盛新鋰能跟漲，餐飲旅遊類股午後走強，雲南旅遊連 3 天漲停，曲江文旅二也連 2 天亮燈，房地產類股也頻頻異動，大龍地產與沙河股漲停，濱江集團、電子城、光明地產跟漲。

下跌族群方面，人形機器人概念股退潮，金髮科技、臥龍電驅、博傑股份、五洲新春、萬向錢潮多股跌停，馬達板塊、PEEK 材料、醫藥商業類股亦跌幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1909 檔股票上漲，3403 檔下跌，平盤 115 檔，三市共有 75 檔股票漲幅在 9% 以上，34 檔跌幅在 9% 以上。