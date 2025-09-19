中國消費再升級！商務部等9部門打造「百城萬圈」 2030年建成「一刻鐘便民圈」

中國商務部今 (19) 日聯合民政部、人社部等 9 部門正式發布《關於加力推動城市一刻鍾便民生活圈建設擴圍升級的通知》(下稱《通知》)，明確提出到 2030 年建成「百城萬圈」目標，透過智慧化改造與多業態融合，打造涵蓋 100 個試點城市的 1 萬個高品質便民生活圈，同步建設 500 條適老商業街與 500 個兒童友善空間，推動居民滿意度突破 90%，商業連鎖化率提升至 30% 以上。

《通知》聚焦六大方面，提出 20 項具體措施，將數位技術賦能置於關鍵位置。政策鼓勵應用大數據、AI、物聯網等技術，加速佈局智慧商店、AI 食堂、無人販賣系統等新型業態，同步建構整合商家資源對接、線上線下連動的便民服務平台。透過動態監測地圖與精準補建系統，實現「小修小補」等微服務的數位化管理，解決社區商業服務「最後一哩路」難題。