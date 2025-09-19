中國消費再升級！商務部等9部門打造「百城萬圈」 2030年建成「一刻鐘便民圈」
鉅亨網編譯陳韋廷
中國商務部今 (19) 日聯合民政部、人社部等 9 部門正式發布《關於加力推動城市一刻鍾便民生活圈建設擴圍升級的通知》(下稱《通知》)，明確提出到 2030 年建成「百城萬圈」目標，透過智慧化改造與多業態融合，打造涵蓋 100 個試點城市的 1 萬個高品質便民生活圈，同步建設 500 條適老商業街與 500 個兒童友善空間，推動居民滿意度突破 90%，商業連鎖化率提升至 30% 以上。
《通知》聚焦六大方面，提出 20 項具體措施，將數位技術賦能置於關鍵位置。政策鼓勵應用大數據、AI、物聯網等技術，加速佈局智慧商店、AI 食堂、無人販賣系統等新型業態，同步建構整合商家資源對接、線上線下連動的便民服務平台。透過動態監測地圖與精準補建系統，實現「小修小補」等微服務的數位化管理，解決社區商業服務「最後一哩路」難題。
在空間佈局優化方面，政策強調以人口密集型社區為核心，打造融合商業、養老、托育等功能的社區商業街區，重點培育「活力潮巷」「銀發金街」「童趣樂園」等特色街區。
針對老舊社區、城鄉結合部等薄弱區域，《通知》要求先行區試辦地區強化政策創新，推動便民生活圈與醫療健康、文化娛樂等六大服務圈層深度融合。
在育幼領域，《通知》明確要求多通路增加普惠托位供給，並支持幼兒園延伸託育服務，推動社區商業設施適兒化改造。
設施供給方面，《通知》要求嚴格落實每百戶 30 平方公尺社區服務設施標準，優先活化國營企業閒置資產轉型為便民商業載體。
金融支援方面，優先保障民生類消費基礎設施發行 REITs，運用人民幣 5000 億元再貸款政策引導金融機構加強授信力。
根據中國家統計局數據，上月中國社會消費品零售總額年增 3.4%，以舊換新政策帶動相關商品銷售持續火熱，今年前 8 月服務零售額成長率達 5.1%，快於商品零售額。
中國商務部相關負責人透露，今年還將推出住宿業高品質發展等專案政策，形成涵蓋服務消費全場景的政策矩陣。
目前，中國人均 GDP 突破 1.3 萬美元，服務消費佔比加速提升，政策組合拳可望進一步釋放內需潛力，助推經濟高品質發展。
