鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 17:00

中國本月初舉行的中央經濟工作會議為 2026 年經濟工作定調，將「堅持內需主導，建立強大國內市場」列為八大重點任務之首，凸顯中國在應對外部不確定性、夯實中國式現代化建設根基中的核心地位。

擴內需列頭號任務！中國中央經濟工作會議劃重點：提振消費、擴大投資、統一大市場（圖：Shutterstock）

作為中國經濟發展的基本動力，內需市場已成為中國式現代化的戰略依賴。自十八大會議召開以來，內需對經濟成長的支撐作用顯著增強。

數據顯示，2013 至 2024 年，中國經濟年均成長 6.1%，其中內需貢獻率高達 93.1%，消費與投資分別貢獻 55% 及 38.1%。今年前三季，最終消費支出對經濟成長貢獻率進一步提升至 53.5%，繼續擔任主引擎。

此外，中國消費升級趨勢明顯，新能源汽車銷售連 10 年冠居全球，服務性消費佔比從 2013 年的 39.7% 升至 2024 年的 46.1%，且投資結構持續優化，高技術產業投資 2018 至 2024 年年均增長 12.1%，為產業升級注入動動。

當前世界百年變局加速演進，擴大內需是應對外部衝擊的必然選擇。對此，中央經濟工作會議提出要統籌穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，做強內需大循環，而具體路徑包括以下 3 方面：

一是大力提振消費。立足當前，需擴大優質消費品及服務供給，取消不合理消費限制，以新供給激發新動能；著眼長遠，要透過完善社保體系增強居民消費能力，將擴大消費與培育新質生產力結合。

二是擴大有效投資。優化投資結構，加大對消費相關領域投入，推動投資消費良性循環。深化投融資體制改革，運用 REITs、PPP 等工具，激發民間投資活力，解決「重投入輕效益」問題。

三是建設全國統一大市場。破除地方保護和市場分割，規範地方經濟促進行為，整治「內捲式」競爭，透過統一制度規則和監管執法釋放超大規模市場紅利。