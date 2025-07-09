環宇-KY受惠800G PD業績增長 6月營收年月雙增近6成

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-09 18:16

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環宇 - KY(4991-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收為 2.1 億元、月增 62.14%、年增 59.99%，累計今年上半年營收 9.63 億元、年增 18.15%。環宇 - KY 表示，主要受惠於 800G PD(光偵測器) 業績持續增長，挹注營收成長。

環宇-KY董事長黃大倫(左)。(鉅亨網資料照)

隨著 AI 應用對高速數據傳輸的需求飆升，全球數據中心營運商正加快升級 400G、800G 乃至於 1.6T 規格的光收發器設備需求持續強勁。

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其中美系大廠 Applied Optoelectronics(AAOI-US) 正積極擴展其在 AI 數據中心建設，加上近期 AAOI 與亞馬遜 (AMZN-TW) 達成入股協議，研調預期全球光網路市場將在 2030 年達到 1,000 億美元， 環宇 - KY 作為 AAOI 主要 PD 片供應商，憑藉技術與市占雙優勢，法人預期有望成為訂單放量的受益者。

環宇 - KY 董事長黃大倫表示，6 月營收看起來還不錯，主要是 800G PD 業績持續增長，過去環宇主要在 PD 產品供應出貨，受到美系客戶的品質信任，技術上也算是業界知名，加上公司近年跨入矽光 (CPO) 產品成績斐然，目前公司預期矽光產品第四季起量產，營收有望在明年發酵下，整體下半年業績有望優於上半年。