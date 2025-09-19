search icon



〈焦點股〉輝達砸50億美元投資英特爾 激勵板卡族群早盤走強

鉅亨網記者吳承諦 台北


輝達 (NVDA-US)18 日宣布將砸 50 億美元 (約新台幣 1506 億元) 入股英特爾 (INTC-US)，將聯手開發客製化 x86 架構 CPU，相關消息激勵今 (19) 日板卡族群早盤走強，技嘉 (2376-TW)、承啟 (2425-TW) 最高均漲約 4%，微星 (2377-TW) 漲約 1%，華碩於平盤上方遊走。

cover image of news article
〈焦點股〉輝達砸50億美元投資英特爾 激勵板卡族群早盤走強。(圖：shutterstock)

輝達此次以每股 23.28 美元價格投資英特爾普通股，總投資額約新台幣 1506 億元。雙方合作將整合輝達 AI 技術與英特爾 x86 生態系統，透過 NVLink 技術打造高效能運算解決方案，鎖定資料中心、PC 及企業級市場。


法人指出，PC 品牌由於第二季拉貨效應，導致 PC、主機板等消費性電子，在第三、第四季拉貨力道恐減弱，不過電競產品需求持續強勁，輝達 RTX 50 系列 GPU 供貨放量，加上高階電競產品價格上漲一至兩成，可望帶動板卡營運業者營運走強。

法人也提到，且在 AI 伺服器 B 系列以及 GB 300 出貨下，有望為華碩、技嘉等挹注營收動能，將成為支撐四季及明年營運的重要動力來源。

 

 

承啟華碩技嘉微星輝達英特爾主機板

技嘉281.5+2.18%
承啟33.2+0.76%
微星121.5+0.41%
輝達176.24+3.49%
英特爾30.57+22.8%
美元/台幣30.121+0.05%

