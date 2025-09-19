〈焦點股〉輝達砸50億美元投資英特爾 激勵板卡族群早盤走強

‌



法人指出，PC 品牌由於第二季拉貨效應，導致 PC、主機板等消費性電子，在第三、第四季拉貨力道恐減弱，不過電競產品需求持續強勁，輝達 RTX 50 系列 GPU 供貨放量，加上高階電競產品價格上漲一至兩成，可望帶動板卡營運業者營運走強。