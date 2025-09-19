iPhone 17系列開賣 電信三雄：看好獨特賣點 銷量有望創三高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-19 11:32

蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列今 (19) 日開賣，電信三雄包括中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 指出在 iPhone 17 系列規格升級、效率提升下，且「加量不加價」，皆看好 iPhone 17 系列的銷量表現。

iPhone 17系列開賣，電信三雄皆看好銷量表現。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

中華電信 iPhone 17 銷量優於去年

中華電信董事長簡志誠表示，由於 iPhone 17 系列採用新設計、效率提升，加上儲存容量「加量不加價」，同時為因應 AI 運算而改良的散熱設計及更好的電池續航力，預期 iPhone 17 系列銷量有望優於去年。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海進一步提到，初期仍以捆綁高資費的 iPhone 17 Pro 及 Pro Max 銷量較高，不過 iPhone 17 數字系列加量不加價，預期銷量將優於去年的 iPhone 16。此外，新款主打輕薄的 iPhone Air，因其獨特賣點也有望吸引消費者，銷量有機會超越以往的 mini 或 Plus 系列。

胡學海觀察，目前平均換機周期為 3 至 4 年，且仍有許多用戶使用 iPhone 11、12、13 及 14 等舊機型，加上 iPhone 17 系列升級，Apple Intelligence 繁體中文版即將在年底推出，預期將帶動一波換機潮。

台灣大：銷售總量、高階機款、數字系列皆有望創高

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔指出，由於 iPhone 17 系列規格有感升級，預期台灣大今年在銷售總量的絕對數字、高階機款以及數字系列的銷量，3 項指標數字皆有望創新高。

林東閔觀察，iPhone 用戶的換機周期分為三種類型，第一類是每年換機的忠實果粉，比重超過 1 成；第二類則是跟著電信合約換機的用戶；第三類是「沒壞就不換」的用戶，目前仍有一定比例的 iPhone 11 與 12 的使用者，其中，預期今年將有較多的 iPhone 11 使用者換機。

遠傳 iPhone 17 預購迅速額滿 銷售優於去年

遠傳總經理井琪表示，從預購狀況來看，限量預購迅速額滿，買氣熱絡，預期今年銷售絕不會比去年差。

遠傳家庭事業群電信業務資深副總經理趙憶南指出，目前換機周期約 2.4 至 2.5 年，而 iPhone 14 之前的舊機型使用 Lighting 接頭，且 2 至 3 年的合約即將到期，同時 iPhone 17 系列新機在外觀、顏色、相機等設計上皆有顯著改變，預期將迎來換機潮，進一步推升銷量。

iPhone 17 系列供貨狀況

至於 iPhone 17 系列的供貨狀況，中華電信表示，初期的到貨量與去年接近，不過已與蘋果電信總監充分溝通，對方也承諾會盡所能滿足中華電信需求。

台灣大指出，今年 iPhone 17 系列的首批供貨將是 17 年以來最佳，預購量充裕，今年第一天僅花去年的一半時間便達到 1 萬支的預購量。