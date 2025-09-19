search icon



台股

iPhone 17系列開賣 電信三雄：看好獨特賣點 銷量有望創三高

鉅亨網記者劉玟妤 台北


蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列今 (19) 日開賣，電信三雄包括中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 指出在 iPhone 17 系列規格升級、效率提升下，且「加量不加價」，皆看好 iPhone 17 系列的銷量表現。 

cover image of news article
iPhone 17系列開賣，電信三雄皆看好銷量表現。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

中華電信 iPhone 17 銷量優於去年 

中華電信董事長簡志誠表示，由於 iPhone 17 系列採用新設計、效率提升，加上儲存容量「加量不加價」，同時為因應 AI 運算而改良的散熱設計及更好的電池續航力，預期 iPhone 17 系列銷量有望優於去年。 

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海進一步提到，初期仍以捆綁高資費的 iPhone 17 Pro 及 Pro Max 銷量較高，不過 iPhone 17 數字系列加量不加價，預期銷量將優於去年的 iPhone 16。此外，新款主打輕薄的 iPhone Air，因其獨特賣點也有望吸引消費者，銷量有機會超越以往的 mini 或 Plus 系列。 

胡學海觀察，目前平均換機周期為 3 至 4 年，且仍有許多用戶使用 iPhone 11、12、13 及 14 等舊機型，加上 iPhone 17 系列升級，Apple Intelligence 繁體中文版即將在年底推出，預期將帶動一波換機潮。 

台灣大：銷售總量、高階機款、數字系列皆有望創高 

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔指出，由於 iPhone 17 系列規格有感升級，預期台灣大今年在銷售總量的絕對數字、高階機款以及數字系列的銷量，3 項指標數字皆有望創新高。 

林東閔觀察，iPhone 用戶的換機周期分為三種類型，第一類是每年換機的忠實果粉，比重超過 1 成；第二類則是跟著電信合約換機的用戶；第三類是「沒壞就不換」的用戶，目前仍有一定比例的 iPhone 11 與 12 的使用者，其中，預期今年將有較多的 iPhone 11 使用者換機。 

遠傳 iPhone 17 預購迅速額滿 銷售優於去年 

遠傳總經理井琪表示，從預購狀況來看，限量預購迅速額滿，買氣熱絡，預期今年銷售絕不會比去年差。 

遠傳家庭事業群電信業務資深副總經理趙憶南指出，目前換機周期約 2.4 至 2.5 年，而 iPhone 14 之前的舊機型使用 Lighting 接頭，且 2 至 3 年的合約即將到期，同時 iPhone 17 系列新機在外觀、顏色、相機等設計上皆有顯著改變，預期將迎來換機潮，進一步推升銷量。 

iPhone 17 系列供貨狀況 

至於 iPhone 17 系列的供貨狀況，中華電信表示，初期的到貨量與去年接近，不過已與蘋果電信總監充分溝通，對方也承諾會盡所能滿足中華電信需求。 

台灣大指出，今年 iPhone 17 系列的首批供貨將是 17 年以來最佳，預購量充裕，今年第一天僅花去年的一半時間便達到 1 萬支的預購量。 

遠傳則提到，每年蘋果新品上市初期皆會出貨供貨較不足的情況，不過最終供應量皆能跟上，並強調銷售量比到貨量更為重要。 

蘋果iPhone 17電信三雄中華電信台灣大遠傳

