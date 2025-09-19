臻鼎擬發行4億美元ECB完成訂價 將成台商PCB廠今年最大籌資案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 09:00

‌



臻鼎 - KY(4958-TW) 宣布於 9 月 18 日日順利完成第五次海外可轉換公司債 (ECB) 訂價，募資總金額達 4 億美元（約新台幣 120.3 億元），並預計於 2025 年 9 月 25 日發行，募集完成將於新加坡交易所掛牌。

臻鼎-KY董事長沈慶芳。 (圖：臻鼎提供)

臻鼎 - KY 的 4 億美元 ECB 的主辦券商爲福邦證券 (6026-TW)，如順利完成完成募集，將成為 2025 年以來最大募集規模台商 PCB 廠籌資案。

‌



臻鼎 - KY 的本次發行零票面利率海外可轉換公司債，發行期間 5 年，殖利率為 1.75%，轉換價格為新台幣 186.45 元，以訂價當日 169.5 元收盤價計算，轉換溢價率為 10%。

臻鼎 - KY 為全球產值第一大的印刷電路板 (PCB) 製造商，近年積極布局高階載板、AI 伺服器及車用電子市場，尤其臻鼎是少數能夠提供客戶在 AI 高階伺服器上 OAM （加速器模組）/ UBB（通用基板）技術整合方案的廠商。

臻鼎 - KY 表示，在光通訊產品方面，除了已通過認證的客戶外，臻鼎亦持續與多家全球領先客戶積極進行認證，為臻鼎的雲（Cloud）、管（Channel）AI 應用覆蓋挹注動能。臻鼎過去累積的技術實力以及對於關鍵製程的掌握已受到全球重要客戶認可。此次募得資金將用於補充營運資金及償還借款，以支持高階產品開發，臻鼎指出，本次發行成功吸引了海外機構投資人踴躍參與下單（其中不乏多家長線基金），在交易啟動後迅速獲得超過 10 倍超額認購，彰顯投資人對公司的高度認可。

臻鼎 - KY 於 2024 年 1 月也曾成功發行 4 億美元的海外可轉換公司債。

臻鼎 - KY 在 2025 年 8 月營收為 146.51 億元，月增 9.13%，年減 17.75% ; 累計 1-8 月營收 1062.89 億元，年增 10.49%，刷新歷年同期新高紀錄。同時，臻鼎 - KY 今年及 2026 年的資本支出都將達 300 億元高水準。

2025 年 7 月臻鼎 - KY 營收 133.52 億元，自結稅後純益 3.83 億元，年減 59.02%，每股純益爲 0.4 元，加計臻鼎 - KY 上半年財報，其 1-7 月稅後純益約 16.49 億元，每股純益約 1.7 元。