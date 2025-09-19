鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 11:30

全球投資機構近期密集釋放看好中國市場的訊號，認為 AI、半導體等領域的突破性進展和政策環境改善，正推動中國資產重估，曾任避險基金經理的紐約家族辦公室管理人 Brett Barna 透露，部分國際投資者已開始戰略佈局中國市場，既為捕捉牛市機遇，也旨在分散過度集中於美國資產的風險。

集體唱多！外資看好中國市場提升空間巨大 科技突破與政策紅利是最大吸引力（圖：Shutterstock）

倫敦資管巨頭 Polar Capital 的動向頗具代表性，該機構基金經理人 Jerry Wu 表示，該公司已將新興市場組合中的中國資產配置比例從 20% 提升至 30% 以上，並在 2 月年度會議上設置中國投資專場，吸引 55 名客戶參與，較 2023 年翻倍。

他說：「DeepSeek 等企業的突破促使市場重新評估中國創新實力。」該機構管理著 200 億美元資產，其決策折射出專業投資者對中國科技競爭力的認可。

Cambridge Associates 資深投資總 Benjamin Low 指出，他的團隊今年收到的中國基金諮詢量達 30 次，較 2023 年低谷顯著回升。

Low 透露，多位非亞洲配置者打算親赴中國考察，部分為疫情後首次。投資人正從觀望轉向行動，這種轉變與中美貿易摩擦緩和、中國貨幣寬鬆政策形成共振，推動上證指數觸及十年新高，港股創下四年新高。

國際數據也證明資金流向的逆轉。滙豐調查顯示，中國在全球新興市場基金的配置佔比從 22.5% 上升至 28%，成為資金流入最顯著的市場。

高盛指出，8 月避險基金流入 A 股速度創數年新高，QFII 持股量達兩年峰值，互聯互通交易量攀至歷史頂峰，典型案例包括蜜雪冰城 IPO 獲英卓投資 6000 萬美元認購，寧德時代 41 億美元增發吸引瑞銀與科威特投資局參與。

機構普遍認為，當前上行趨勢更具永續性。高盛數據顯示，外資在中國在岸股票佔比僅 3%，若提升至新興市場平均 5% 或已開發市場 59%，潛在流入規模可達 2000 億至 40 兆美元。

施羅德基金則指出，經濟數據改善與合理估值形成支撐，尤其看好科技、高階製造等全球競爭優勢領域。

摩根士丹利策略師 Laura Wang 表示，逾 9 成美國客戶計畫增持中國資產，為 2021 年來最高水準。安聯投資已將中國列為獨立資產類別，Polar Capital 直言看好 AI 驅動的投資機會。