民調過半受訪者認為美國經濟惡化 川普回應：換個民調員

2025-09-19

美國總統川普周四（18 日）接受《Fox News》採訪，主持人提到近期民調顯示過半受訪者認為本屆政府執政期間美國經濟惡化，對此，川普要求《Fox News》換個民意調查員。



據美國《Newsweek》報導，川普談論政府正在增加製造業就業崗位時，節目主持人麥卡勒姆對川普說，「你認為人們什麼時候能夠感受到效果？我們確實看到經濟領域的民調數據不佳。《Fox News》最近的民調顯示，52% 受訪者認為本屆政府執政期間經濟惡化。失業率已達近四年新高，食品價格大幅上漲。總統先生，您剛才提到的這些計畫何時能讓民眾感受到效果？」

對此，川普回答：「等工廠開始運轉的時候。現在我們正在建設新工廠。至於《Fox News》民調，我必須說，這是我見到過的最差勁民調，我以前就提過，大選期間他們說我以微弱優勢領先，不是大幅領先。我已告訴過魯柏 · 梅鐸：快找個新民調員，現在這個簡直爛透了。這種情況持續很多年了。」

《Fox News》在 9 月 6 日至 9 日進行的全國民調顯示，52% 受訪者認為川普政府的施政導致經濟惡化，30% 受訪者認為川普政府改善了經濟，18% 受訪者認為沒有變化。

值得注意的是，多家美國媒體的民調也顯示，多數美國人對美國經濟持消極看法。例如，《CBS News》在 9 月 3 日發布的民調也顯示，56% 受訪者認為美國經濟正在惡化。

就業市場實際上早已敲響警鐘。

2025 年 7 月，美國僅新增 7.3 萬個崗位，遠低於市場預期的 11 萬，也跌破了經濟學家普遍認可的 10 萬崗位衰退警戒線，失業率隨之升至 4.2%，釋出明顯經濟降溫信號。

8 月情況依舊慘淡：非農就業僅增加 2.2 萬人，失業率升至 4.3%，寫下近四年新高。

更令人擔憂的是，美國勞工統計局大幅修正 2024 年 4 月至 2025 年 3 月的就業數據——一口氣下調 91.1 萬個崗位，相當於此前公布就業增長近三分之一，這一修正再次暴露美國就業市場的基礎遠比表面看起來更脆弱。