台股8月量價齊揚 全體券商合賺150億元 累計獲利年減幅仍逾16%

鉅亨網記者陳于晴 台北


台股 8 月屢創歷史新高，全月爆出 9.4 兆元成交量，帶動 8 月全體證券商稅後純益 150.33 億元，較上月成長 21.59 億元 (約 16.77%)；累計 1 至 8 月全體證券商稅後純益 618.45 億元，較去年同期衰退 120.24 億元 (約 16.28%)。

台股8月量價齊揚 全體券商合賺150億元 累計獲利年減幅仍逾16%。(鉅亨網資料照)

證交所指出，8 月大盤總成交值約 9.425 兆元，較上月增加 18.73%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；8 月自營之出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長 4.47 億元 (約 8.28%)；8 月份證券商承銷業務淨利亦較上月成長 1.82 億元 (約 20%)。


累計今年度 1 至 8 月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退 62.33 億元 (約 29.21%)；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退 3.29 億元 (約 5.96%)。

