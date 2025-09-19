美英簽署科技繁榮合作協議！川普：最具里程碑意義的歷史性協議

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 09:40

美國總統川普周四 (18 日) 與英國首相施凱爾在倫敦正式簽署《美英科技繁榮合作協議》，標誌著兩國在 AI、量子運算及民用核能等前沿科技領域開啟深度戰略合作。川普稱此為「具有里程碑意義的歷史性協議」，將重塑跨大西洋科技合作格局，施凱爾則強調該協議是「共同駕馭新時代的藍圖」。

美英簽科技繁榮合作協議！川普：最具里程碑意義的歷史性協議（圖：Shutterstock）

根據協議內容，美英將建立政府、學術界與私部門的三方面合作機制，並聚焦於 AI 基礎設施擴建與量子運算技術突破。川普特別指出，雙方將協同提升工業產能，為科技革命奠定實體基礎。

施凱爾在聯合記者會上透露，協議簽署恰逢微軟、OpenAI 及黑石集團等科技巨頭宣布未來十年向英國投資逾 2000 億美元，「這是英國科技史上最大規模的外商投資浪潮」。

這些投資包含黑石集團 1000 億英鎊的長期承諾、普洛斯集團 39 億英鎊的生命科學及先進製造業佈局，以及軟體公司 Palantir 的 15 億英鎊專案投資。英國政府同步推出反向投資計畫，包括製藥巨頭葛蘭素史克承諾在美國進行 300 億美元研發部署，形成跨大西洋科技投資循環。

作為協議核心成果，微軟宣布將投入 220 億英鎊 (約 300 億美元) 建設英國 AI 基礎設施，創下微軟在英國最大單筆投資紀錄。輝達也打算在歐洲部署逾 12 萬塊先進 GPU 晶片，其中大部分將落地英國，配合 Google 在赫特福德郡啟動的資料中心擴建項目，後者屬於輝達英國 50 億英鎊兩年投資計劃的關鍵部分。

值得關注的是，英國本土企業 Nscale 異軍突起，與輝達、OpenAI 達成戰略合作，將打造跟美國「星際之門」看齊的英國版 AI 超級工程。

英國政府透露，相關投資將聚焦於培育英格蘭東北部 AI 產業群，預計創造逾 5000 個高技能職缺並吸引數十億美元私人資本。輝達執行長黃仁勳表示，將透過 Nscale 專案向英國市場供應 12 萬顆尖端 GPU 晶片，協助建置 6 萬塊 GPU 規模的超級運算矩陣，相關設施將於 2026 年前投入營運。