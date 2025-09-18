在日本也能買台積電！00935跨海掛牌東證所代號412A 挾9成AI成分股進軍日股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 19:41

‌



台灣資本市場的創新力量正式跨足國際。野村投信旗下「00935 野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935-TW) 今 (18) 日正式透過連結方式，在日本東京證券交易所（TSE）掛牌上市，不僅代表台日資本市場合作的重大突破，也為日本投資人開啟了直接參與台灣 AI 及高科技產業的全新管道。

在日本也能買台積電！00935跨海掛牌東京證交所代號412A 挾9成AI供應鏈進軍日股。（圖：野村提供）

此次跨境掛牌的 ETF 全名為「NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF」（日股代號：412A），由日本資產管理巨擘野村資產管理發行，連結台灣野村投信的 00935 ETF。這是台日兩地金融機構攜手合作的具體成果，藉由日本第一大資產管理公司的專業經驗與市場影響力，台灣的優質科技資產得以更便捷地進入日本投資人的視野。

‌



野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，00935 ETF 所追蹤的「臺灣創新科技 50 指數」獨具慧眼，其指數編製規則除了考量市值與營收等傳統指標，更獨家納入了「研發費用佔營收比重」作為關鍵篩選門檻。這個指標旨在精選出 50 家真正專注於研發創新的台灣企業，因為研發投入的多寡，直接反映了企業長期競爭力與成長潛力。

黃宏治強調，根據歷史經驗，研發費用佔營收比例越高的公司，其長期股價表現往往更為突出。在全球科技產業快速變革的時代，唯有持續投入研發、不斷創新的企業，才能將資本支出轉化為營收與盈餘成長的養分，並在市場上脫穎而出。00935 ETF 正是透過這樣的設計，精準鎖定台灣科技產業的核心「創新能力」。

00935 ETF 自推出以來，便以其精準的選股策略深受台灣市場歡迎。其成分股涵蓋了台積電、聯發科、台達電、智邦、日月光、聯電等台灣科技龍頭，成分股中高達九成與全球 AI 供應鏈相關，完整展現了台灣在全球科技產業鏈中的關鍵地位。