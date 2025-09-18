〈航太國防展〉義隆搶國防自主化商機 明年無人機出貨量逾倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-18 18:32

義隆 (2458-TW) 近年深耕無人機領域，隨著台灣自主國防供應鏈成形，董事長葉儀晧今 (18) 日指出，公司目前在無人機領域已有 10 多家客戶，第一代產品今年就會量產出貨，出貨量約 2 萬套，明年將一舉攀升至 5 萬套，也正開發第二代產品，將新增 AI 物件辨識與追蹤、避障等技術。

義隆董事長葉儀晧。(鉅亨網資料照)

義隆在無人機領域，主要將自家晶片與其他台製晶片廠整合成模組，再透過獨家的 AI 辨識演算法出貨給客戶，不論從硬體、軟體皆為純台系，瞄準甲式無人機領域，也是目前國防部軍用採購案中的大宗，同時也將 Mini LED 區域調光顯示控制 IC 應用在無人機遙控螢幕上。

葉儀晧指出，義隆耕耘 AI 影像辨識演算法多年，除與中研院資訊所團隊合作，自家團隊也針對台灣自研 AI 晶片異質運算架構 (CPU+DLA) 的限制，同步推出精簡版 (Tiny Version) 的演算法 GElanNet，算力需求更低，兼顧高效能與低功耗。

義隆此次展出最新研發的無人機雲台物件辨識與追蹤，以及自主避障技術，當中便導入獨家演算法，具備高辨識準確度、高穩定性、遠偵測距離，且與採用美系晶片大廠的系統相比，能在更低 AI 晶片算力需求下維持高效能。

此外，義隆轉投資的義晶科技開發專用於無人機雲台與避障鏡頭的 ISP 影像處理晶片，具備抗強光、逆光與低照度影像優化等特點，進一步提升模組性能。