義隆旗下義晶ISP傳捷報 無人機產品本季量產出貨

義隆 (2458-TW) 今 (8) 日再傳捷報，子公司義晶科技自有的影像處理器晶片 (ISP) 打入國內無人機業者，本季起量產出貨，與母公司共同攜手搶攻 300 億美元的無人機市場。

義晶表示，公司推出專為無人機打造的 ISP 晶片，可在強光、逆光及夜間低照度環境下，依然維持優異影像品質，並具備廣角鏡頭畸變修正能力，讓無人機獲得更廣闊且清晰的視野。

同時，義晶也與國內廠商合作，做成無人機整機，並拓展至台灣和美國兩地，正積極開拓歐盟更多國家，後續可望放量出貨。目前已量產有 5 家無人機客戶。另外，國內約有 16 家無人機供應鏈廠商進行送樣測試，後續陸續貢獻營收。

義晶科技現階段目標為導入甲類無人機攝影機，海外市場則包括美國、波蘭、立陶宛等國的甲類無人機客戶，也正進行測試，預計明年陸續量產並推升出貨量。

我國積極建構無人機自主化供應鏈，義隆也呼應這個政策，目前在無人機晶片供應方面，結合義晶科技產品分別率先量產，並提供 Mini LED Local Dimming 顯示 IC 和 ISP 晶片等影像處理有效解決方案，並擁有出貨給全球知名的無人機廠商的量產紀錄。