美國寬鬆循環進行中 國泰世華解析股匯債 看美股中長線偏多

美國聯準會 (Fed)9 個月來首度降息，將基準利率下調至 4.0%-4.25% 區間，正式轉向寬鬆。國泰世華銀行今 (18) 日發布市場展望分析，從投資面來看，美股短線評價面偏高恐面臨修正，但中長期基本面仍具支撐，AI 多頭趨勢未改變；債市則隨利率下行趨勢明確，中短天期債可採波段操作，長天期債適合長線配置以鎖定高票息；雖然美元下半年貶勢趨緩，長線仍偏弱勢。

Fed 於本次會議宣布降息 1 碼，將聯邦基準利率下調至 4.0-4.25% 區間，為 9 個月以來首次啟動降息，會議決策中，11 名投票委員支持本月降息 1 碼，僅新任理事 Miran 主張應降 2 碼。主席鮑爾於會後記者會上重申，就業市場下行風險已顯著升高，儘管通膨上升且仍處於高位，但就業市場偏離聯準會雙重使命目標的幅度更大，成為政策轉向的主要原因。

美國失業率維持 4.1% 的低位，但就業需求與供給同步放緩，顯示勞動市場面臨潛在下行風險，市場普遍預期 Fed 將持續偏向寬鬆循環。至下次 2025/10/30 FOMC 會議前，需持續關注通膨、就業數據的變化，包含：NFP 非農就業數據報告 (10/3) 及 CPI 消費者物價指數報告 (10/15)。

國泰世華指出，根據最新點陣圖中位數顯示，預期今年仍有 2 碼降息空間，明、後年再各降 1 碼。但應留意，19 名投票委員中仍有 9 名認為今年降息幅度應少於 3 碼，顯示決策態度分歧。未來實際的降息幅度將取決於第四季通膨、就業數據的公布情形。

此外，隨主席鮑爾將於明年 5 月卸任，政策不確定性升高，市場預期利率可能下探至 3% 附近甚至更低，需留意超預期降息風險。

從總經方面來看，美國關稅政策導致全球需求降溫的背景下，美國的民間消費與企業投資動能趨緩，預計將拖累今年經濟成長表現。就業市場供需雙雙降溫，為聯準會啟動降息提供正當性。儘管景氣尚未進入衰退階段，但 Fed 本輪的預防性降息有助穩定基本面。

股市部分，Fed 重啟降息循環，將降低企業融資成本，改善現金流與資本支出意願，對股市形成正面支撐；加上企業獲利穩健，為美股提供成長動能。惟美股四大指數評價面偏高，短期內可能震盪修正；然而，在基本面改善、AI 趨勢的發展下，中長期多頭趨勢不變。

債市部分，降息預期明確，美債殖利率將呈緩步下行趨勢。短天期利率將隨聯邦基準利率走低，長天期利率下行空間較為有限，長短利差維持擴張。整體而言，中短債具備波段操作空間，若以長期穩定息收為目標，則應考慮配置長天期債券，以鎖定高票息優勢。