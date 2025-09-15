〈國泰金看經濟〉拉貨動能超預期！2025經濟成長預測上修至4.5% 估央行利率不變

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-15 18:25

國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (15) 日舉辦 2025 年第 3 季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，此次大幅上修 2025 年經濟成長率預測值至 4.5%，首次預估 2026 年經濟成長率為 2%，並研判第四季經濟氣候將由「朗」轉「陰」，出現機率將在 65% 以上，預估 9 月台灣央行將維持利率不變，第四季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。

國泰金攜手台大產學團隊今 (15) 日舉辦 2025 年第 3 季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會。（圖／國泰金提供）

國泰台大產學合作計畫教授徐之強表示，由於對等關稅影響小於原先預期，半導體目前仍維持豁免，加上 AI 需求強勁，帶動台灣出口暢旺，使今年以來整體景氣表現強勁，本團隊上修 2025 年台灣經濟成長率預測值至 4.5%(原 2.8%)，研判有 80% 的機率落在 3.8% 至 5.0%(原 1.6% 至 3.5%)。

然而，隨著對等關稅豁免結束，可能衝擊台灣多數產業，進而影響企業營運與就業市場。考量潛在負面影響及基期偏高，國泰台大團隊首次預估 2026 年經濟成長率為 2%。

關稅豁免期帶動搶出口與提前備貨熱潮，加上 AI 趨勢引領半導體與電子需求持續量產，上半年台灣景氣表現強勁。原預測第三季台灣經濟氣候徘徊在「陰」、「雨」之間，實際則因上述利基調整為由「雨」轉「朗」。進入下半年，當關稅底定且豁免期結束後，景氣將面臨放緩風險。研判第四季台灣經濟氣候將由「朗」轉「陰」(亦即景氣由穩定轉弱)，出現機率將在 65% 以上。

徐之強指出，7 月以來，關稅擔憂有所減退，加上 Fed 降息期待升溫，主要地區金融情勢指數維持寬鬆態勢。台灣央行降息與否主要視關稅影響、景氣降幅而定，目前台灣景氣動能仍相對強勁，因此研判台灣央行 9 月將維持利率不變。

徐之強表示，川普關稅擔憂趨緩、AI 需求強勁，以及 Fed 釋放降息訊號，提振台股近期屢創新高，金融情勢指數 (FCI) 一度上探「寬鬆」區間。展望第四季，國泰台大團隊預估，隨關稅豁免期結束，企業提前備貨告一段落，經濟成長將明顯放緩，金融市場波動性或將加大，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內偏下震盪。