【Joe’s華爾街脈動】美股高點稍息，AI熱度已轉戰台灣
Joe Lu
獲利了結賣壓衝擊美國科技龍頭，而強勁的半導體需求與有利的聯準會前景，則推升台股挑戰新高
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 23 日 美東時間
摘要
- 美國股市在獲利了結賣壓下自歷史高點回檔，而潛在的 AI 動能則為亞洲科技市場注入強勁的市場情緒。
- 半導體和超大型科技股領跌美股；而在地緣政治緊張局勢下，能源產業則表現突出。
- 10 年期公債殖利率微幅走低至 4.11%，因市場已反應聯準會基準利率在未來一年內將降至 3%，此走勢反映了聯準會主席鮑爾彈性的政策立場。
- 經濟合作暨發展組織 (OECD) 將其 2025 年全球成長預測上修至 3.2%，理由是強勁的 AI 投資與刺激措施，但該修訂也提及了潛在關稅影響的警示。
- 隨著財政談判陷入僵局，美國政府於 10 月 1 日關門的可能性增加，為市場帶來了短期的政治波動性。
市場正釋放出美國指數進行戰術性盤整，而台灣科技產業則持續獲得策略性買盤的訊號。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
