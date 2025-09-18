美國降息列車啟動 法人：利率下行環境有利投等債表現
鉅亨網記者陳于晴 台北
美東時間 9 月 17 日聯準會公佈利率決議，如市場預期降息一碼至 4.00%-4.25% 區間，點陣圖分布下移，中位數顯示今年仍有兩次降息可能。法人指出，在利率持續下行的環境下，投資等級債券有望受惠，後續表現值得期待。
根據歷史經驗，1984 年、1995 年與 1998 年皆屬於預防性降息，在這些時期，經濟未出現衰退，反而促進股市與投資等級債券的表現。此次聯準會的降息亦被視為預防性措施，預期將帶動民間消費回溫，企業獲利前景仍具支撐力，並有望創造資本利得，使信用債券表現更具吸引力。
此外，回顧過去四次聯準會降息後的六個月期間，投資等級債券普遍優於美國公債與高收益債券。在未來的降息循環中，結合海外投資人避險需求，美元可能轉弱，建議投資人可透過主動式債券 ETF 如 00982D，並搭配匯率避險策略，積極布局。
值得注意的是，在利率下行期間，中長天期債券的價格漲幅通常優於短天期債券。因此，進入降息循環後，中長天期投資等級債券將更有機會受惠，表現亦值得期待。
面對美元走弱趨勢，00982D 採用動態雙率 (利率與匯率) 避險策略，有效降低波動風險，並透過主動選債，創造超額報酬 (Alpha) 的機會。
目前市場充滿不確定性，包括通膨回落速度、美中政策變化及資金情緒轉折等因素交錯，主動式策略能「靜中求動」，在波動中尋找機會，更具吸引力。
00982D 擬任經理人黃詩紋表示，該 ETF 採主動式管理，存續期間約 8.9 年，不受限於績效指標，100% 布局投資等級債券。產品結合「美債多空指標」，透過政策利率缺口、經濟意外表現、債市恐慌程度三大因子進行動態判斷，並以長短期均線與臨界點設置，在債市出現轉折時發出「看多」或「看空」訊號，有效引導存續期間調整。
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「大降息」前奏已下！債券ETF除息秀開跑 非投等債年化配息率包辦前五
- 債蛙活過來了？聯準會唱鴿 債券全面翻紅喜迎降息行情
- Fed利率路徑歧見加深 專家示警：2025市場波動將擴大
- Fed利率展望比市場預期保守 明年僅降息1次
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告