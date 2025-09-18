鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-18 11:09

‌



美東時間 9 月 17 日聯準會公佈利率決議，如市場預期降息一碼至 4.00%-4.25% 區間，點陣圖分布下移，中位數顯示今年仍有兩次降息可能。法人指出，在利率持續下行的環境下，投資等級債券有望受惠，後續表現值得期待。

美國降息列車啟動 法人：利率下行環境有利投等債表現（圖：shutterstock）

根據歷史經驗，1984 年、1995 年與 1998 年皆屬於預防性降息，在這些時期，經濟未出現衰退，反而促進股市與投資等級債券的表現。此次聯準會的降息亦被視為預防性措施，預期將帶動民間消費回溫，企業獲利前景仍具支撐力，並有望創造資本利得，使信用債券表現更具吸引力。

‌



此外，回顧過去四次聯準會降息後的六個月期間，投資等級債券普遍優於美國公債與高收益債券。在未來的降息循環中，結合海外投資人避險需求，美元可能轉弱，建議投資人可透過主動式債券 ETF 如 00982D，並搭配匯率避險策略，積極布局。

值得注意的是，在利率下行期間，中長天期債券的價格漲幅通常優於短天期債券。因此，進入降息循環後，中長天期投資等級債券將更有機會受惠，表現亦值得期待。

面對美元走弱趨勢，00982D 採用動態雙率 (利率與匯率) 避險策略，有效降低波動風險，並透過主動選債，創造超額報酬 (Alpha) 的機會。

目前市場充滿不確定性，包括通膨回落速度、美中政策變化及資金情緒轉折等因素交錯，主動式策略能「靜中求動」，在波動中尋找機會，更具吸引力。