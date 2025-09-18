鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-18 08:36

香港金管局周四（18 日）宣布，將基準利率下調 25 個基點（1 碼）至 4.50%，此舉是為了應對美國聯準會（Fed）降息 25 個基點。

緊隨Fed腳步，香港金管局宣布降息1碼。（圖：Shutterstock）

台灣時間周四凌晨 2 點，Fed 如期宣布降息，將聯邦資金利率目標區間下調 25 個基點，調整至 4.00%～4.25%，與市場預期一致。

如同 Fed 主席鮑爾 8 月講話那般，經嚴格審核的決議，也通過措辭變化著重體現美國勞動力市場的風險，也點出通膨上行的兩難局面。

Fed 官員在決議中指出，近期指標顯示，上半年經濟活動增長有所放緩。就業成長速度減慢，失業率小幅上升，但失業率仍處於低點。通膨上升，保持在相對較高的水準。

Fed 官員說，關注雙重使命的風險，判斷就業方面的下行風險增加，考慮到風險平衡的變化，決定將聯邦資金利率目標區間下調 25 個基點。

點陣圖也顯示，目前 Fed 官員的中位預期是 2025 年還有兩次各 25 個基點的降息。

對於關稅衝突，鮑爾表示，美國政府加徵的關稅，似乎主要由進口公司支付，這意味著消費者還沒有看到與關稅有關的重大價格上漲。

「對消費者來說，這種影響相當小，也比我們想像的要慢、要小。」鮑爾說。