〈焦點股〉南亞科營運轉正 股價飆漲9%激勵記憶體族群走強

記憶體族群近來利多不斷，南亞科 ( 2408-TW ) 最新 8 月自結，單月稅後淨利達 8.11 億元，年增 210%，每股稅後純益 0.26 元，呈現虧轉盈，凸顯記憶體漲價的效益開始發酵，激勵南亞科今日股價再度強漲 9%、達 80 元，一舉創下 22 個月來新高，企圖挑戰前高 80.3 元。

記憶體市場近期劇烈波動，繼 SanDisk 宣布調漲，美光 (MU-US) 也在上周暫停 DRAM、NAND 報價，在各家原廠調漲價格態度堅定下，不論是 DDR4、DDR5、NAND Flash 價格皆全面上漲，強化市場對上漲的預期心理，也讓記憶體供應鏈迎來大漲價時代。