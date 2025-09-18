〈焦點股〉南亞科營運轉正 股價飆漲9%激勵記憶體族群走強
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體族群近來利多不斷，南亞科 (2408-TW) 最新 8 月自結，單月稅後淨利達 8.11 億元，年增 210%，每股稅後純益 0.26 元，呈現虧轉盈，凸顯記憶體漲價的效益開始發酵，激勵南亞科今日股價再度強漲 9%、達 80 元，一舉創下 22 個月來新高，企圖挑戰前高 80.3 元。
記憶體市場近期劇烈波動，繼 SanDisk 宣布調漲，美光 (MU-US) 也在上周暫停 DRAM、NAND 報價，在各家原廠調漲價格態度堅定下，不論是 DDR4、DDR5、NAND Flash 價格皆全面上漲，強化市場對上漲的預期心理，也讓記憶體供應鏈迎來大漲價時代。
除了南亞科以外，資金全面湧入記憶體族群，包括旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW)、華東 (8110-TW) 皆亮燈漲停，其他如至上 (8112-TW)、愛普 *(6531-TW)、晶豪科 (3006-TW)、群聯 (8299-TW) 漲幅都至少達半根以上，族群漲勢相當凌厲。
展望後市，業界預期，DRAM、NAND 價格漲勢可望從第三季延續至第四季，包括記憶體原廠、模組廠供應鏈都可望直接受惠。
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告