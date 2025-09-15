外資買超縮至26億元 狂掃南亞科3.7萬張 甩賣另3檔記憶體股共7.5萬張

search icon



台股今 (15) 日在高檔震盪，下挫 117 點，收在 25357 點，力守五日線，外資今日持續站買方，已連 10 買，但對記憶體族群操作不同調，大買南亞科約 3.7 萬張，為買超第一名，卻同時調節華邦電、旺宏、力積電等，合計賣超達 7.5 萬張。

cover image of news article
外資操作記憶體不同調 狂掃南亞科3.7萬張 調節三檔個股共7.5萬張。(鉅亨網資料照)

三大法人合計賣超 42.05 億元，外資加碼幅度收斂至 26.46 億元，不過已連 10 買，自營商買超 9.97 億元，連 9 買；投信賣超 77.48 億元，呈現連 15 賣；期貨方面，外資小幅加碼空單 338 口，未平倉空單口數增至 18896 口。


外資買超青睞南亞科 (2408-TW)，大買 3.7 萬張，為買超第一名，也看好金控股，敲進台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW) 等，且隨著 PCB 概念股下挫，也逢低加碼富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)，合計共 2.1 萬張。

外資賣超則瞄準記憶體族群，大賣華邦電 (2344-TW) 約 5.4 萬張，也調節旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)，國防航太概念股如台船 (2208-TW)、長榮航 (2618-TW) 也都遭提款，合計也有 2.2 萬張。

投信與自營商則與外資對作，投信敲進華邦電約 6 千張、自營商也加碼華邦電達 1.6 萬張，同時買進旺宏、晶豪科 (3006-TW)、威剛 (3260-TW)、至上 (8112-TW) 與群聯 (8299-TW) 等記憶體業者。

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科63.1+9.93%
台新新光金17.45+0.87%
至上43.25+3.97%
威剛128.5+6.64%
晶豪科64.1+5.08%
長榮航37.6-0.40%
台船27-8.16%
力積電17.85-0.56%
旺宏22.8+0.88%
華邦電26.8+5.30%
台玻25.65-1.16%
富喬61.1-3.02%
國泰金65.4-0.15%
中信金43.15+0.82%
群聯664+6.41%

