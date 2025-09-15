外資買超縮至26億元 狂掃南亞科3.7萬張 甩賣另3檔記憶體股共7.5萬張

台股今 (15) 日在高檔震盪，下挫 117 點，收在 25357 點，力守五日線，外資今日持續站買方，已連 10 買，但對記憶體族群操作不同調，大買南亞科約 3.7 萬張，為買超第一名，卻同時調節華邦電、旺宏、力積電等，合計賣超達 7.5 萬張。