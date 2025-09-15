外資買超縮至26億元 狂掃南亞科3.7萬張 甩賣另3檔記憶體股共7.5萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (15) 日在高檔震盪，下挫 117 點，收在 25357 點，力守五日線，外資今日持續站買方，已連 10 買，但對記憶體族群操作不同調，大買南亞科約 3.7 萬張，為買超第一名，卻同時調節華邦電、旺宏、力積電等，合計賣超達 7.5 萬張。
三大法人合計賣超 42.05 億元，外資加碼幅度收斂至 26.46 億元，不過已連 10 買，自營商買超 9.97 億元，連 9 買；投信賣超 77.48 億元，呈現連 15 賣；期貨方面，外資小幅加碼空單 338 口，未平倉空單口數增至 18896 口。
外資買超青睞南亞科 (2408-TW)，大買 3.7 萬張，為買超第一名，也看好金控股，敲進台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW) 等，且隨著 PCB 概念股下挫，也逢低加碼富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)，合計共 2.1 萬張。
外資賣超則瞄準記憶體族群，大賣華邦電 (2344-TW) 約 5.4 萬張，也調節旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)，國防航太概念股如台船 (2208-TW)、長榮航 (2618-TW) 也都遭提款，合計也有 2.2 萬張。
投信與自營商則與外資對作，投信敲進華邦電約 6 千張、自營商也加碼華邦電達 1.6 萬張，同時買進旺宏、晶豪科 (3006-TW)、威剛 (3260-TW)、至上 (8112-TW) 與群聯 (8299-TW) 等記憶體業者。
