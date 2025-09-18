鉅亨網新聞中心 2025-09-18 09:49

沙烏地阿拉伯投資部長哈立德 · 法利赫表示，預計未來 5 年內，外國企業在沙烏地阿拉伯的投資規模將達到 5,000 億裡亞爾（約 1,330 億美元）。這一數字是基於對全球 200 多家大型跨國企業和金融機構的調查，充分顯示國際資本對沙國市場的堅定信心，也印證了沙烏地阿拉伯在全球資本流動中的領先地位。

告別石油經濟！外資排隊投資沙國 5年將砸1330億美元。(圖:shutterstock)

自 2016 年「2030 願景」啟動以來，沙烏地阿拉伯積極推動經濟多元化，減少對石油的依賴。這項轉型已取得顯著成果。境內註冊的公司數量從 2016 年的約 5,000 家，飆升至目前的 5.2 萬家，增長超過十倍。

投資活動規模也增長了四倍，新興產業如新能源、人工智慧和旅遊業的企業數量佔比，從不到 5% 提升至 30% 以上，市場活力持續釋放。

儘管全球經濟復甦乏力，沙烏地阿拉伯的外資流入依然展現韌性。2023 年外資流入規模達 1,190 億裡亞爾，主要集中在製造業、基礎建設和數位經濟。沙國已修訂外資直接投資（FDI）計算方法，並將 2030 年外資流入目標設定為每年 1,000 億美元。

2024 年的外資淨流入雖略有下降，但仍位居歷史第五高水平，凸顯其強大的市場韌性。經濟學家指出，外資成長有助於抵銷油價波動帶來的財政壓力，確保超大型專案順利推進。

在吸引跨國企業區域總部方面，沙烏地阿拉伯的表現尤其亮眼。自區域總部計畫啟動以來，沙國已成功吸引 660 家外國公司入駐，超額完成最初設定的 500 家目標。這些企業涵蓋科技、金融、醫療等二十餘個領域，其中包括多家全球 500 強企業。

法利赫預計，未來幾年區域總部數量將輕鬆突破 1,000 家。這些總部已為當地創造約 6,500 個高品質就業機會，並透過技術轉移提升本土人才素質。