鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-12 05:30

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據《路透社》報導，五名貿易消息人士周五（11 日）透露，沙烏地阿拉伯對中國原油出口量將在 8 月達到兩年多來最高水準。

中國連3個月不採購美國油，大買沙烏地阿拉伯原油。（圖：Shutterstock）

中國煉油商的分配統計數據顯示，全球最大石油公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）8 月將向中國運送約 5,100 萬桶原油，日均 165 萬桶。

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全球能源市場數據機構 Kpler 的數據顯示，這一供應量較 7 月增加 400 萬桶，寫下 2023 年 4 月以來最高紀錄。

另據《彭博》7 月 3 日報導，中國已經連續三個月未採購美國原油，這是 2018 年以來最長紀錄，無異於給了本就面臨油價下跌壓力的美國頁岩油開採商一記新的打擊。

美國人口普查公布的數據顯示，全球最大原油進口國中國 5 月未採購任何美國原油，3 月和 4 月的情況也掛零。