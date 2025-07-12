中國連3個月不採購美國油 大買沙烏地阿拉伯原油
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據《路透社》報導，五名貿易消息人士周五（11 日）透露，沙烏地阿拉伯對中國原油出口量將在 8 月達到兩年多來最高水準。
中國煉油商的分配統計數據顯示，全球最大石油公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）8 月將向中國運送約 5,100 萬桶原油，日均 165 萬桶。
全球能源市場數據機構 Kpler 的數據顯示，這一供應量較 7 月增加 400 萬桶，寫下 2023 年 4 月以來最高紀錄。
上述知情人士稱，中國石化 (600028-CN) 8 月將接收更多原油。這家亞洲最大煉油商在第二季完成多座工廠維護後，逐步提升加工產量。其他中國煉油商獲得的原油分配量與上月持平。
另據《彭博》7 月 3 日報導，中國已經連續三個月未採購美國原油，這是 2018 年以來最長紀錄，無異於給了本就面臨油價下跌壓力的美國頁岩油開採商一記新的打擊。
美國人口普查公布的數據顯示，全球最大原油進口國中國 5 月未採購任何美國原油，3 月和 4 月的情況也掛零。
對美國頁岩油業者眼中，中國不買美國原油，可說是美國頁岩油業者的壞消息，這些業者一定程度上依賴海外需求維持運作，避免美國國內市場原油供應過剩。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 與王毅會面 馬來西亞外長：我們能看清誰是真正的朋友
- 美元便宜前進美股更划算！美國研發龍頭加持，後市看俏
- 美中外長見面有譜？美國國務卿：正籌備與中方會晤
- 擺脫中國依賴！美國防部砸9億美元挺MP稀土擴產 盤中股價飆近50%
下一篇